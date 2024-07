SK8 a ZMOS odmietli plánovanú centralizáciu kohéznej politiky EÚ

Bratislava 16. júla (TASR) - Predstavitelia združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasia s návrhom predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, ktorý by mal vplyv na kohéznu politiku Európskej únie (EÚ). Na základe reformy by malo dôjsť k centralizácii eurofondov, čo by vo výraznej miere oslabilo fungovanie tejto politiky, zhodli sa v utorok na tlačovej konferencii predstavitelia oboch združení. Ku zmene by malo dôjsť po roku 2027 v novom programovom období EÚ.



"Kohézna politika EÚ má strategický a nezameniteľný význam pre slovenské samosprávy a dlhodobo prispieva k rozvoju regiónov, obcí a miest a k zlepšovaniu kvality života našich obyvateľov. Akákoľvek politika alebo politická iniciatíva alebo ambícia bez jej územného ukotvenia nemá šancu na úspešnú realizáciu," uviedol predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.



Zástupcovia oboch združení sa zhodli, že hlavnými aktérmi hospodárskeho a sociálneho rozvoja na nižších úrovniach sú predovšetkým samosprávy, obce, mestá a kraje. Centralizáciou rozpočtu by podľa nich došlo k oslabeniu rozpočtového zázemia a zníženiu významu kohéznej politiky na úrovni EÚ. SK8 a ZMOS zároveň vyjadrili podporu predsedovi Európskeho výboru regiónov Vascovi Alvesovi Cordeirovi, ktorý v súvislosti so zachovaním silnej kohéznej politiky adresoval list predsedníčke EK.



"Pokiaľ by mala byť politika kohézie centralizovaná, tak sa bude vzďaľovať potrebám občanov a bude sa vzďaľovať potrebám miest, obcí a regiónov v rámci Slovenska," skonštatoval predseda ZMOS a primátor Partizánskeho Jozef Božik. Zároveň vyzval všetkých novozvolených europoslancov za Slovensko, aby v Európskom parlamente jednoznačne prezentovali spoločný záujem SK8 a ZMOS.



Predstavitelia upozornili na dôležitosť danej politiky a špecifikovali, že v rámci rozpočtu EÚ predstavuje približne tretinu celkovej výšky. "Kohézna politika má naozaj strategický význam pre regionálny rozvoj na celom území Slovenska, a preto nemôžme súhlasiť s návrhmi, ktoré by sa ju snažili nejakým spôsobom buď obmedzovať, znižovať alebo centralizovať, aby odoberali rozhodovacie právomoci regiónom," uzavrel predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.