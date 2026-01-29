< sekcia Ekonomika
Predstavitelia ÚRSO a SEPS rokovali o zmene podporných služieb
ÚRSO aj SEPS sa podľa Igaza zhodli, že pripravované zmeny majú podporiť vyššiu výrobu elektriny, čo by mohlo prispieť k nižším cenám pre odberateľov.
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) Martin Magáth rokovali v stredu (28. 1.) o rámcovaní mechanizmov podporných služieb, regulačnej elektriny a havarijnej výpomoci v súvislosti s blížiacim sa novým regulačným obdobím. Informoval o tom hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.
„Na úrade už naplno pracujeme na príprave novej regulačnej politiky a spoločnosť SEPS považujem v tejto súvislosti za nášho dôležitého odborného partnera,“ priblížil predseda ÚRSO Holjenčík.
ÚRSO aj SEPS sa podľa Igaza zhodli, že pripravované zmeny majú podporiť vyššiu výrobu elektriny, čo by mohlo prispieť k nižším cenám pre odberateľov. Diskutovalo sa aj o tom, ako obmedziť špekulatívne správanie na trhu, pričom sankcie majú byť až posledným riešením.
Výsledkom stretnutia podľa slov hovorcu regulačného úradu je, že ÚRSO bude v spolupráci so SEPS hľadať spôsoby, ako udržať stabilitu elektrizačnej sústavy pri nekoordinovanej výstavbe obnoviteľných zdrojov energie a optimalizovať náklady, ktoré tento proces vyžaduje.
„Chceme nastaviť pravidlá tak, aby systém fungoval spravodlivo, ale chceme to dosiahnuť praktickými opatreniami - nie tým, že budeme iba meniť vyhlášky,“ dodal predseda ÚRSO.
