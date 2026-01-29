Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. január 2026Meniny má Gašpar
< sekcia Ekonomika

Predstavitelia ÚRSO a SEPS rokovali o zmene podporných služieb

.
Na snímke predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík. Foto: TASR - Dano Veselský

ÚRSO aj SEPS sa podľa Igaza zhodli, že pripravované zmeny majú podporiť vyššiu výrobu elektriny, čo by mohlo prispieť k nižším cenám pre odberateľov.

Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) Martin Magáth rokovali v stredu (28. 1.) o rámcovaní mechanizmov podporných služieb, regulačnej elektriny a havarijnej výpomoci v súvislosti s blížiacim sa novým regulačným obdobím. Informoval o tom hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

„Na úrade už naplno pracujeme na príprave novej regulačnej politiky a spoločnosť SEPS považujem v tejto súvislosti za nášho dôležitého odborného partnera,“ priblížil predseda ÚRSO Holjenčík.

ÚRSO aj SEPS sa podľa Igaza zhodli, že pripravované zmeny majú podporiť vyššiu výrobu elektriny, čo by mohlo prispieť k nižším cenám pre odberateľov. Diskutovalo sa aj o tom, ako obmedziť špekulatívne správanie na trhu, pričom sankcie majú byť až posledným riešením.

Výsledkom stretnutia podľa slov hovorcu regulačného úradu je, že ÚRSO bude v spolupráci so SEPS hľadať spôsoby, ako udržať stabilitu elektrizačnej sústavy pri nekoordinovanej výstavbe obnoviteľných zdrojov energie a optimalizovať náklady, ktoré tento proces vyžaduje.

„Chceme nastaviť pravidlá tak, aby systém fungoval spravodlivo, ale chceme to dosiahnuť praktickými opatreniami - nie tým, že budeme iba meniť vyhlášky,“ dodal predseda ÚRSO.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Je dôležité, že premiér Fico s politickými lídrami komunikuje

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach

REBRÍČEK VŠ: Ktorá technická univerzita je na Slovensku najlepšia?