Predstavitelia USA a Číny rokujú o ekonomických otázkach v Zürichu

Zürich 18. januára (TASR) - Americká ministerka financií Janet Yellenová a čínsky vicepremiér Liou Che sa v stredu stretli na rokovaniach v Zürichu. Obaja sa zaviazali, že budú riešiť svoje nezhody a hľadať spôsoby, ako spolupracovať pri riešení globálnych problémov. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Ide o prvé osobné stretnutie vysokých predstaviteľov dvoch najväčších svetových ekonomík, odkedy sa ich prezidenti vlani v novembri dohodli na hľadaní oblastí potenciálnej spolupráce.



Stretnutie sa koná v čase, keď ekonomiky USA a Číny zápasia s odlišnými, no vzájomne prepojenými problémami v oblasti obchodu, technológií a v ďalších oblastiach.



Liou Che pred stretnutím vyhlásil, že je pripravený spolupracovať na hľadaní spoločného základu medzi Čínou a USA. "Bez ohľadu na to, ako sa okolnosti menia, vždy by sme mali udržiavať dialóg a výmenu názorov," uviedol.



"Aj keď máme oblasti, v ktorých sa nezhodneme, a budeme o tom hovoriť priamo, nemali by sme dovoliť, aby nedorozumenia, najmä tie, ktoré pramenia z nedostatku komunikácie, zbytočne zhoršovali naše bilaterálne ekonomické a finančné vzťahy," povedala pred novinármi čínskemu vicepremiérovi Yellenová.



Poznamenala, že obe krajiny "majú zodpovednosť za zvládnutie rozdielov a zabránenie tomu, aby sa konkurencia stala niečím, čo sa blíži ku konfliktu".



Obe ekonomiky pritom čelia viacerým výzvam. Čínska ekonomika sa znovu otvára po uvoľnení blokád spojených s ochorením COVID-19. Ekonómovia pritom predpovedajú, že hospodársky rast Číny v roku 2023 bude patriť medzi najpomalšie za takmer polstoročie. Čína sa dostala tiež do zložitej pozície ako priateľ a ekonomický spojenec Ruska, ktoré čelí bezprecedentným sankciám Západu za jeho inváziu na Ukrajinu.



Yellenová a ďalší vysokí predstavitelia USA tvrdia, že americká ekonomika by sa mohla vyhnúť recesii v roku 2023, ale pripúšťajú, že je pravdepodobný pomalší rast. Otázka dlhu je tiež veľmi zaujímavá, keďže Čína je druhým najväčším držiteľom dlhu USA.



Medzinárodný menový fond (MMF) varoval pred rozdelením globálnej ekonomiky do dvoch konkurenčných blokov a upozornil, že by to mohlo znížiť jej výkon až o 7 %. V prípade zraniteľných krajín ešte viac.



Stretnutie Yellenovej s vicepremiérom Liou Che sa koná pred jej návštevou troch krajín v Afrike, kde bude presadzovať rozšírenie obchodných väzieb USA s tzv. čiernym kontinentom, na ktorom má Čína dlho dominantné postavenie.



Očakáva sa tiež, že Yellenová zopakuje svoju kritiku na adresu Pekingu, ktorý je v súčasnosti najväčším veriteľom na svete, za to, že neposkytol rýchlejšie zmiernenie dlhovej záťaže chudobných krajín, ako aj za používanie nútenej práce v čínskom regióne Sin-ťiang a "netrhové" ekonomické praktiky.



Svetová banka minulý týždeň oznámila, že globálna ekonomika sa tento rok dostane do recesie v dôsledku slabšieho výkonu všetkých popredných svetových ekonomík vrátane USA a Číny. Očakáva sa, že krajiny s nízkymi príjmami budú najviac trpieť ekonomickým poklesom superveľmocí, uvádza správa banky.



Liou Che tento rok odstúpi z funkcie v rámci zmien v ekonomickom vedení Číny, ktoré boli oznámené vlani v septembri.



V decembri Yellenová novinárom povedala, že je otvorená aj návšteve Číny a teší sa na "intenzívnejšie interakcie" s čínskymi predstaviteľmi.