Predstavujeme Danucem – novú značku pre spoločnosti CRH

Bratislava 1. októbra (OTS) - Nová značka Danucem je postavená na stabilných základoch silnej, prosperujúcej nadnárodnej spoločnosti CRH, ktorej hodnoty bude naďalej rozvíjať. Danucem má silné regionálne ambície s víziou byť lídrom v segmente stavebných materiálov a odpadového hospodárstva na lokálnych trhoch v rámci Slovenska, Maďarska a Rakúska. Vďaka svojim investíciám do inovatívnych technológií a výrobných procesov Danucem prinesie udržateľné výrobky s pridanou hodnotou a integrované riešenia, ktoré významne prispejú k pozitívnej zmene ekosystému celého stavebného priemyslu v regióne.Značka Danucem sa uvádza na trh v čase, keď svet čelí rastúcim dôsledkom klimatických zmien. Prioritou Danucem v blízkej budúcnosti je preto minimalizovať dopad spoločnosti na životné prostredie, s ohľadom na zníženie emisií CO2." hovorí, generálny riaditeľ Danucem.Prelomové obdobia ako je to, ktorým celá spoločnosť v súčasnosti prechádza, si vyžadujú nové prístupy na všetkých úrovniach fungovania spoločnosti. Aj preto sa spoločnosť Danucem chce zamerať na rozvoj ľudských zdrojov a výchovu novej generácie zamestnancov, ktorí budú zdieľať a napĺňať spoločné hodnoty zodpovednosti voči sebe, svojmu okoliu, ako aj k životnému prostrediu. "" dodávaDanucem sa usiluje nadviazať na silné lokálne partnerstvá založené na vzájomnej dôvere. „” uzatváraPríkladom toho, ako sa vízia spoločnosti Danucem začína napĺňať, je uvedenie nových ekologických obalov, ktoré odrážajú princípy obehového hospodárstva a udržateľnosti s nižšou uhlíkovou stopou, ktoré zodpovední stavebníci ocenia. Obaly nesú názvy známych existujúcich značiek produktov: MULTICEM, MULTICEM PLUS, EXTRACEM a FLEXICEM.V nasledujúcich týždňoch spoločnosť prejde komplexnou zmenou vizuálnej identity v rámci výrobných a logistických prevádzok, dopravnej flotily a administratívnych priestorov.