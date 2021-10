Predvianočné nákupy sa už rozbiehajú, treba ich mať pod kontrolou

Bratislava 14. októbra (TASR) – Mnohí Slováci sa už v predstihu pustili do predvianočného nakupovania. Obdobie pred Vianocami býva jedným z najnáročnejších pre domáce rozpočty. Upozorňuje na to spoločnosť Home Credit, ktorá odporúča odpovedať si na určité otázky ešte pred nakupovaním.



Spoločnosť zdôraznila, že je potrebné dobre zvážiť svoju aktuálnu finančnú situáciu a rozmyslieť si napríklad, či nakupovať darčeky len pre najbližších členov rodiny alebo aj pre blízkych priateľov či vybraných kolegov.



"Základné pravidlo, ktoré radíme ľuďom, je, aby sa na Vianoce nezadlžovali. Ak však bude obdarovaný človek vysnívaný darček používať dlhšiu dobu, ako bude splatený, je to, samozrejme, možné," radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský. Upozornil však, že ak človek využíva niektorý z úverových produktov, mal by si vopred spočítať, či rozdiel medzi jeho mesačným príjmom a výdavkami pokryje výšku splátky.



Pod vplyvom pandémie sa zároveň v uplynulom období veľká časť nákupov presunula z kamenných obchodov do online priestoru. Na webe sa dá cena porovnať vo viacerých obchodoch a výhodou je aj to, že akýkoľvek kúpený tovar je možné vrátiť alebo vymeniť.



Internetové obchody poskytujú aj rôzne spôsoby platby. "Pri nákupoch na webe by ste nemali zadávať čísla kreditných kariet a PIN kódy do webových odkazov alebo ich posielať e-mailom. Potvrdzovanie všetkých platieb v mobilnej aplikácii pomocou biometrických údajov je bezpečnejšie a jednoduchšie. Mali by ste si skontrolovať, či nakupujete v overenom e-shope, t. j. na stránke, ktorá je zabezpečená zámkom. Nikdy si neukladajte údaje o kreditnej karte v internetovom obchode na účely budúcich nákupov a vždy radšej kartu vyplňte znova," odporúča Zborovský. Dôležité je podľa neho tiež pravidelne aktualizovať operačné systémy a antivírusové programy v počítači a mobilných telefónoch a pravidelne kontrolovať prehľady transakcií na karte.