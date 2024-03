Prehlbujúca sa chudoba v Argentíne stojí v ceste úsporným opatreniam

Buenos Aires 9. marca (TASR) - Miera chudoby v Argentíne na začiatku roka prekročila 57 %. Milióny ľudí zápasia s trojcifernou infláciou a dôsledkami prudkej devalvácie pesa, ktorá zničila skutočnú hodnotu ich financií. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rozširovanie chudoby v krajine ohrozuje plánované úsporné opatrenie nového prezidenta Javiera Mileia, ktorý sa snaží znížiť obrovský deficit a skrotiť infláciu väčšiu než 250 % skôr, ako stratí podporu verejnosti.



Jeho plány zahŕňajú zoštíhlenie vlády, zníženie dotácií na palivá a dopravu, zatvorenie štátnych inštitúcií a kontrolu sociálnych systémov.



Milei vyzýva na trpezlivosť a tvrdí, že prísne reformy sú nevyhnutné. Tento argument ho priviedol do úradu vo voľbách v novembri 2023. Pomohol mu získať hlasy voličov unavených z toho, že ekonomika prechádza z jednej krízy do druhej.



Ale chudobní Argentínčania nebudú čakať večne na zlepšenie svojej situácie. V krajine sa už začínajú protesty proti škrtom vo výdavkoch a štrajky sa stali pravidelnou záležitosťou.



"Sme v núdzi, niekedy nemám jedlo alebo mlieko pre deti. Ceny potravín sú vysoké," povedala Debora Blancová, ktorá už roky žije so svojimi ôsmimi deťmi v dome na predmestí Buenos Aires bez elektriny, plynu, vody a kanalizácie. Zbiera odpad na recykláciu a dostáva za to štátnu dotáciu.



Minulý týždeň, keď mal prezident prejav v Kongrese, protestovali pred budovou tisíce ľudí proti rastúcim nákladom na dopravu, privatizáciám a reformným plánom Mileia.



Milei sľúbil, že tento rok dosiahne vyrovnaný rozpočet po deficite okolo 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) v minulom roku. Trhy to privítali a získal aj podporu Medzinárodného menového fondu (MMF). Ale pripúšťa, že to bude pre bežných Argentínčanov náročná cesta.



Argentína, ktorú väčšinu uplynulých desaťročí riadili ľavicovo orientovaní politici, má robustné systémy sociálneho zabezpečenia. Mileiho vláda ich kritizovala pre vysoké náklady a korupciu. Sľúbila, že dôjde k ich prepracovaniu a zároveň bude chrániť tých najzraniteľnejších.



Udržať chudobu a sociálne nepokoje pod kontrolou je pre prezidenta kľúčové, pretože to predstavuje možno najväčšiu hrozbu pre jeho vládnutie a oživenie ekonomiky.



Mimovládne organizácie, ktoré distribuujú jedlo chudobným, ale uviedli, že čoraz viac ľudí prichádza do vývarovní, keďže ceny potravín prudko stúpajú, zatiaľ čo ich zásoby potravín sú obmedzené.



"Nachádzame sa v ťažkej chvíli, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť a proces chronického rastu chudoby v Argentíne," zhrnul situáciu Agustin Salvia, ktorý sa venuje výskumu chudoby na katolíckej univerzite (Universidad Catolica Argentina).