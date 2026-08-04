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Prehriata lokomotíva obmedzila železničnú dopravu pri Bratislave
Hovorca českého súkromného dopravcu Lukáš Kubát nevylúčil, že k udalosti prispelo aj horúce počasie.
Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Železničnú dopravu v úseku Devínska Nová Ves - Zohor v utorok čiastočne obmedzilo prehriatie lokomotívy spoločnosti RegioJet. Pre TASR to potvrdila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Hovorca českého súkromného dopravcu Lukáš Kubát nevylúčil, že k udalosti prispelo aj horúce počasie.
„Na spoji RJ 1048 došlo k prehriatiu lokomotívy, pre ktoré nemohol pokračovať v jazde,“ spresnil Kubát. Podľa jeho slov zostala súprava na trati približne hodinu. Následne sa ju podarilo odtiahnuť do stanice Devínska Nová Ves. „Cestujúci tu mohli vlak opustiť, prípadne počkať na stanici,“ dodal s tým, že náhradnú lokomotívu sa napriek intenzívnej snahe nepodarilo zabezpečiť. Preto sa muselo čakať na nasledujúci spoj RegioJetu, ku ktorému bola súprava pripojená.
„Po celú dobu bola súprava napájaná elektrickou energiou a klimatizácia zostala v prevádzke. Uvedomujeme si však, že práve v súčasných vysokých teplotách bolo takto dlhé čakanie pre cestujúcich veľmi nepríjemné a stresujúce. Za vzniknuté komplikácie sa im ospravedlňujeme,“ dodal hovorca RegioJetu.
Hovorca ZSSK Ján Baček potvrdil, že približne od 13.30 h bol blokovaný jednokoľajový úsek Devínska Nová Ves - Zohor vlakom RegioJet z dôvodu poruchy hnacieho koľajového vozidla. „V dôsledku tejto udalosti ZSSK musela dva osobné vlaky odrieknuť na uvedenej trase. Približne do 15.10 h ostatné vlaky zaznamenali meškanie niekoľko desiatok minút - aj vzhľadom na zníženie rýchlosti v dôsledku počasia manažérom infraštruktúry, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky,“ povedal pre TASR.
„Na spoji RJ 1048 došlo k prehriatiu lokomotívy, pre ktoré nemohol pokračovať v jazde,“ spresnil Kubát. Podľa jeho slov zostala súprava na trati približne hodinu. Následne sa ju podarilo odtiahnuť do stanice Devínska Nová Ves. „Cestujúci tu mohli vlak opustiť, prípadne počkať na stanici,“ dodal s tým, že náhradnú lokomotívu sa napriek intenzívnej snahe nepodarilo zabezpečiť. Preto sa muselo čakať na nasledujúci spoj RegioJetu, ku ktorému bola súprava pripojená.
„Po celú dobu bola súprava napájaná elektrickou energiou a klimatizácia zostala v prevádzke. Uvedomujeme si však, že práve v súčasných vysokých teplotách bolo takto dlhé čakanie pre cestujúcich veľmi nepríjemné a stresujúce. Za vzniknuté komplikácie sa im ospravedlňujeme,“ dodal hovorca RegioJetu.
Hovorca ZSSK Ján Baček potvrdil, že približne od 13.30 h bol blokovaný jednokoľajový úsek Devínska Nová Ves - Zohor vlakom RegioJet z dôvodu poruchy hnacieho koľajového vozidla. „V dôsledku tejto udalosti ZSSK musela dva osobné vlaky odrieknuť na uvedenej trase. Približne do 15.10 h ostatné vlaky zaznamenali meškanie niekoľko desiatok minút - aj vzhľadom na zníženie rýchlosti v dôsledku počasia manažérom infraštruktúry, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky,“ povedal pre TASR.