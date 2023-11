Bilinský: Na vidieku sú slovenské potraviny málo dostupné

Bratislava 16. novembra (TASR) - Slováci v meste aj na vidieku majú záujem o slovenské potraviny, prístup k základným potravinám v menších obciach je však problém. Až 58 % ľudí oslovených v prieskume agentúry 2muse uviedlo, že prekážkou v nakupovaní slovenských potravín je ich nedostupnosť. Informovala o tom hovorkyňa COOP Jednota Slovensko Jana Kuklová.



"Pritom na slovenskom trhu vrátane vidieka je veľký dopyt po kvalitných slovenských potravinách. Ukázal to aj nedávny prieskum, z ktorého vyplynulo, že až 76 % spotrebiteľov preferuje potraviny slovenského pôvodu. Preto je potrebné hľadať koncepčné riešenia, ako zabezpečiť dostatok kvalitných slovenských produktov dostupných aj v menších obciach," uviedol predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko Ján Bilinský.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že vyše polovica oslovených ľudí (59 %) vníma slovenské potraviny ako kvalitnejšie v porovnaní so zahraničnými. Tiež 57 % respondentov je presvedčených, že slovenskí výrobcovia dodržiavajú prísnejšie kritériá bezpečnosti. Slováci sa zhodli, že kúpou slovenských potravín podporujú slovenské poľnohospodárstvo (88 %) a ekonomiku (87 %), a tiež znižujú uhlíkovú stopu (60 %).



Limitovaný prístup k potravinám, najmä v menších obciach na Slovensku, je podľa COOP Jednoty vážny a neustále narastajúci problém. Rozširovanie "potravinových púští", teda miest s obmedzeným prístupom obyvateľov na vidieku k základným potravinám, sa nedarí zastaviť. Obchodné siete, ktoré predávajú potraviny aj na vidieku, totiž bez podpory štátu nedokážu dlhodobo udržať rentabilitu tamojších prevádzok, informovala Kuklová. Obchodníci preto vyzvali ministerstvo pôdohospodárstva, aby sa tejto téme venovalo.



"Dostatok kvalitných slovenských produktov dostupných pre všetkých občanov, vrátane tých na vidieku, by mal byť jednou z priorít novej vlády. Sme presvedčení, že vláda SR rozumie vážnosti problému a bude sa danej problematike aktívne venovať," doplnil Bilinský.



Obchodníci pripomínajú, že s problémom potravinových púští bojujú aj v zahraničí, v Poľsku a Českej republike ho však napríklad riešia cez systém štátnych finančných dotácií. Obchod na Slovensku je však z možnosti dostávať akékoľvek dotácie dlhodobo vylúčený, pritom by mu mohlo výrazne pomôcť zavedenie investičných stimulov na podporu modernizácie obchodných prevádzok na vidieku, informovala Kuklová.