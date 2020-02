Preklad auditu dotácií pre Agrofert je v Prahe

Praha 5. februára (TASR) - Český preklad záverečnej správy prvého auditu týkajúceho sa možného konfliktu záujmov premiéra Andreja Babiša (ANO) odovzdala v stredu popoludní Európska komisia stálemu zastúpeniu Českej republiky v Bruseli a večer text dorazil do Prahy na ministerstvo pre miestny rozvoj. Doručenie prekladu je kľúčové pre české úrady, ktoré budú mať teraz dva mesiace na reakciu. Informoval o tom portál Českej televízie (ČT).



Anglicky písaná verzia auditovej správy, ktorá sa týka dotácií pre Agrofert a vzťahu premiéra Babiša k tejto spoločnosti, prišla na ministerstvo pre miestny rozvoj koncom vlaňajšieho novembra. Politici vrátane Babiša vtedy tvrdili, že túto verziu nepokladajú za konečnú.



Po uplynutí dvojmesačnej lehoty a prípadnej reakcii Prahy sa eurokomisia rozhodne o ďalšom postupe. Môže pozvať zástupcov ČR na vypočúvanie alebo začať zmierovacie konanie. Ak sa budú musieť dotácie vracať, ďalším krokom bude dohadovanie o výške korekcie - teda obe strany sa budú možno ďalšie mesiace dohadovať o sume, ktorú bude treba vrátiť do fondov EÚ.



Ministerstvo pre miestny rozvoj vyhlasovalo, že nemôže pôvodné anglické znenie správy zverejniť, ale niektoré médiá z nej citovali. Podľa dosiaľ zverejnených informácií sa audítori domnievajú, že Babiš stále ovláda holding Agrofert, hoci ho vložil do zvereneckého fondu a že teda porušuje zákon o konflikte záujmov. Česko by podľa správy malo na dotáciách prísť o niekoľko stoviek miliónov korún, písali médiá.



Audit súvisí s dotáciami, ktoré EÚ Agrofertu preplatila. Podľa audítorov sú dotácie udelené od februára 2017, teda od účinnosti teraz platnej verzie zákona o konflikte záujmov, v rozpore s ním. Audítori preto vyzvali na udelenie stopercentných korekcií, napísal web ČT.