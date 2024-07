Prekladiskový terminál Interport pri Košiciach má prejsť modernizáciou

Košice 15. júla (TASR) - Prekladiskový terminál Interport v Haniske pri Košiciach by mal prejsť modernizáciou. Spoločnosť BB-Trade v uplynulých dňoch vyhlásila verejné obstarávanie, prostredníctvom ktorého hľadá zhotoviteľa stavby. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 30 miliónov eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Realizácia projektu má umožniť presunúť zvyšovanú záťaž z nákladnej automobilovej cestnej dopravy na alternatívnu železničnú dopravu a posilniť železničné spojenie medzi Slovenskom a krajinami východne od Slovenska.



"Modernizácia jestvujúcich železničných vlečiek terminálu umožní prijať do terminálu naraz vlakovú súpravu o celkovej dĺžke 750 metrov. V rámci modernizácie terminálu budú prebiehať stavebné práce súvisiace s modernizáciou dopravnej infraštruktúry terminálu (koľaje - areálové vlečky, areálové cestné komunikácie a manipulačné spevnené plochy) a s ňou súvisiacej technickej infraštruktúry areálu (inžinierske siete, osvetlenie plôch areálu, oplotenie a podobne)," uvádza sa v súťažných podkladoch s tým, že súčasťou stavby bude aj náhrada jestvujúceho technicky zastaraného portálového žeriavu za dva moderné žeriavy, ktoré budú zabezpečovať prekládku kontajnerov na koľajisku.



Dielo pozostáva z 25 častí. Jeho súčasťou majú byť napríklad aj vrátnice pre automobilovú dopravu, záchytné vane na nebezpečný odpad, koľajové váhy a iné.



Projekt pozostáva z dvoch hlavných etáp. Rekonštrukcia sa má realizovať bez prerušenia prevádzky terminálu.



Lehota na predkladanie ponúk uplynie 8. augusta. Predpokladaný začiatok stavebných prác je v úvode budúceho roka alebo najneskôr v závere marca 2025. Kolaudácia a odovzdanie celého diela by sa malo uskutočniť do 30. novembra 2026.