Prekládka na Slaneckej ceste má stáť milión eur

Košice 29. septembra (TASR) - Prekládka veľmi vysokého napätia (VVN) na zrekonštruovanej Slaneckej ceste by mala stáť 1.085.572,89 eura s DPH. Vyplýva to zo zmluvy o dielo, ktorú na základe verejného obstarávania uzavrelo mesto Košice so spoločnosťou Proenergs. Ide o požiadavku, ktorú je potrebné zrealizovať pre skolaudovanie cesty.



Predmetom zákazky je preložka existujúceho 110 kV nadzemného elektrického vedenia. Týkať sa má dvoch stožiarov. Po novom by mali byť od Slaneckej cesty vzdialené šesť až sedem metrov. Prekládka by mala byť hotová do ôsmich mesiacov vrátane času potrebného na výrobu stožiarov.



Ako pre TASR uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček, náklady na prekládku sú zahrnuté v tohtoročnom rozpočte mesta. Pripomenul, že projekt sa pripravoval niekoľko rokov. "V rámci nových noriem je potrebné, aby sme preložili vedenie, ktoré je najmä nad cyklochodníkom, chodníkom a autobusovou zastávkou. Jednoducho to treba urobiť. Nemá to žiaden vplyv na eurofondy ani na prevádzku," povedal s tým, že ide o podmienku, ktorá musí byť splnená, aby cesta mohla byť skolaudovaná.



"Kolaudácia bude zo strany Východoslovenskej distribučnej (VSD), ako vlastníka distribučnej sústavy, podmienená predchádzajúcou úplnou vecnou aj administratívne ukončenou prekládkou," uvádza sa v rozhodnutí o vydaní časovo obmedzeného povolenia na predčasné užívanie zrekonštruovanej a rozšírenej Slaneckej cesty, ktoré v máji vydal Okresný úrad Košice.



Slanecká cesta je najvyťaženejšou cestou druhej triedy v Košickom kraji. S prácami na jej rekonštrukcii sa začalo v októbri 2021. Rozšírenú cestu môžu motoristi využívať od 16. júna tohto roka. Skolaudovaná zatiaľ nie je, funguje v režime predčasného užívania.