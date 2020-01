Preložka cesty na trase R7 pri Blatnej na Ostrove je sprejazdnená

Bratislava 27. januára (TASR) - Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) otvoril spolu so zástupcami koncesionára nový úsek na trase rýchlostnej cesty R7 pri Blatnej na Ostrove. Vodiči už nemusia počítať s dopravnými obmedzeniami medzi obcami Blatná na Ostrove a Macov, kde bola pre výstavbu rýchlostnej cesty R7 Dunajská Lužná - Holice nahradená cesta novou preložkou, informovala v pondelok hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká.



Dĺžka preložky cesty je 458 metrov. Stavba je súčasťou projektu D4R7. "Som rád, že otvárame ďalšiu dopravnú stavbu na trase rýchlostnej cesty R7. Verím, že aj keď ide o krátky cestný úsek, zjednoduší cestovanie ľuďom a uľahčí im dochádzanie za povinnosťami či zábavou," povedal Érsek.



Na úsekoch rýchlostnej cesty R7 od Ketelca po Holice sa podľa ministra intenzívne pracuje. "Tieto by mali byť otvorené ako prvé," dodal.



Projekt verejno-súkromného partnerstva D4R7 zahŕňa stavbu 27 kilometrov dlhého diaľničného úseku D4 medzi Jarovcami a Račou a približne 32 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty R7 medzi Prievozom a Holicami. Koncesionárom projektu D4R7 je spoločnosť Zero Bypass Limited, ktorá zabezpečuje výstavbu, financovanie a 30-ročnú prevádzku budúceho obchvatu Bratislavy. Spoločnosť D4R7 Construction je hlavným zhotoviteľom projektu.