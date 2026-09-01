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Premávka na križovatke pri Lieskovci má byť plynulejšia
Slovenská správa ciest (SSC) pokračuje s prípravou projektu, ktorého cieľom bude zriadenie ľavého odbočenia a pripájacieho pruhu na križovatke pri obci Lieskovec.
Autor TASR
Zvolen 1. septembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) pokračuje s prípravou projektu, ktorého cieľom bude zriadenie ľavého odbočenia a pripájacieho pruhu na križovatke pri obci Lieskovec vo Zvolenskom okrese. Zvýšiť chcú plynulosť a bezpečnosť premávky. TASR o tom informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.
Spresnila, že cestári pripravujú začiatok stavby. Predpokladajú, že stavenisko odovzdajú zhotoviteľovi na začiatku septembra a následne začnú so stavaním. Lehota výstavby je 90 dní od odovzdania staveniska a cena je 425.526 eur s DPH.
Hovorkyňa objasnila, že pri vytyčovaní inžinierskych sietí zistili, že stavba zasahuje aj na miesto, kde vysokotlakový plynovod križuje cestu I/16 a v mieste križovania má byť rozšírený násyp. Potrebovali preto získať stanovisko od plynárov.
SSC pripomína, že úsek sa nachádza na križovatke ciest prvej a tretej triedy pri Lieskovci. V rámci projektu zriadia odbočovací pruh vľavo v smere Zvolen - Lieskovec. Za križovatkou vybudujú stredný pripájací pruh v smere Lieskovec - Lučenec. Cestári objasňujú, že odbočovací aj pripájací pruh budú mať šírku 3,5 metra, rovnako aj priebežné pruhy. Postavia aj spevnenú a nespevnenú krajnicu.
Ako ďalej správa uviedla, na danej križovatke sa zvislé dopravné značenie nezmení. Na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky však zmenia vodorovné dopravné značenie pridaním odbočovacieho pruhu. Bude to zo Zvolena smerom na Lieskovec (cesta III/2542). Stredný pripájací pruh bude z Lieskovca smerom na Lučenec.
Spresnila, že cestári pripravujú začiatok stavby. Predpokladajú, že stavenisko odovzdajú zhotoviteľovi na začiatku septembra a následne začnú so stavaním. Lehota výstavby je 90 dní od odovzdania staveniska a cena je 425.526 eur s DPH.
Hovorkyňa objasnila, že pri vytyčovaní inžinierskych sietí zistili, že stavba zasahuje aj na miesto, kde vysokotlakový plynovod križuje cestu I/16 a v mieste križovania má byť rozšírený násyp. Potrebovali preto získať stanovisko od plynárov.
SSC pripomína, že úsek sa nachádza na križovatke ciest prvej a tretej triedy pri Lieskovci. V rámci projektu zriadia odbočovací pruh vľavo v smere Zvolen - Lieskovec. Za križovatkou vybudujú stredný pripájací pruh v smere Lieskovec - Lučenec. Cestári objasňujú, že odbočovací aj pripájací pruh budú mať šírku 3,5 metra, rovnako aj priebežné pruhy. Postavia aj spevnenú a nespevnenú krajnicu.
Ako ďalej správa uviedla, na danej križovatke sa zvislé dopravné značenie nezmení. Na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky však zmenia vodorovné dopravné značenie pridaním odbočovacieho pruhu. Bude to zo Zvolena smerom na Lieskovec (cesta III/2542). Stredný pripájací pruh bude z Lieskovca smerom na Lučenec.