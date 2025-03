Premávka na R1 Via Pribina sa vlani zvýšila o 6 %, nehodovosť klesla

Nitra 4. marca (TASR) - Premávka na rýchlostnej ceste R1 Via Pribina sa v minulom roku zvýšila o 6 % oproti predchádzajúcemu roku. Kým v roku 2023 prešlo po rýchlostnej ceste 14,9 milióna vozidiel, vlani to bolo 15,8 milióna vozidiel. Komunikácia bola najvyťaženejšia v auguste, keď po nej prešlo viac ako 1,5 milióna vozidiel, informoval koncesionár rýchlostnej cesty, spoločnosť Via Pribina.



V minulom roku na ceste výrazne klesol počet nehôd so zraneniami z 19 v roku 2023 na sedem v roku 2024. Pri nehodách neprišla o život žiadna osoba. Podiel na zvýšení bezpečnosti mali podľa koncesionára investície do bezpečnostných opatrení. Tie zahŕňali kamery na detekciu vozidiel v protismere a bezpečnostné kampane pre všetkých účastníkov cestnej premávky.



Via Pribina vlani dokončila rekonštrukciu 52-kilometrového úseku rýchlostnej cesty R1 smerom na Banskú Bystricu vrátane severného obchvatu a kľúčových križovatiek v meste. Úplná modernizácia rýchlostnej cesty Via Pribina by mala byť ukončená do roku 2026.