Premeny spoločností a zmeny právnej formy má upraviť samostatný zákon

Bratislava 3. mája (TASR) - Vnútroštátne i cezhraničné premeny obchodných spoločností a zmeny ich právnej formy by mohol upravovať samostatný zákon. Zároveň sa majú zaviesť nové inštitúty ako cezhraničná premena, cezhraničná fúzia, cezhraničné rozdelenie či cezhraničná zmena právnej formy. Vyplýva to z návrhu zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorý v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.



"Návrhom zákona príde k vyňatiu ustanovení o vnútroštátnych premenách, cezhraničných premenách a zmene právnej formy z Obchodného zákonníka," píše sa v predložených materiáloch. Účelom legislatívneho návrhu je aj transpozícia európskej smernice.



Návrh zavádza aj novú terminológiu - premeny a cezhraničné premeny predstavujú zásadné zmeny v spoločnosti, keď dochádza k transformácii imania spoločnosti, vzniku nových a zániku pôvodných spoločností.



Premenou sa rozumie fúzia (splynutie a zlúčenie spoločností) a rozdelenie spoločností. Cezhraničnou premenou sa rozumie cezhraničná fúzia (splynutie a zlúčenie spoločností) a cezhraničné rozdelenie. Zmeny právnej formy majú zahŕňať zmenu právnej formy a cezhraničnú zmenu právnej formy. Tzv. cezhraničná zmena právnej formy má zahŕňať situácie, keď spoločnosť mení sídlo z jedného členského štátu do druhého a zároveň sa mení aj jej právna forma v súlade s právom štátu po zmene právnej formy.



Novým inštitútom má byť tzv. odštiepenie. Zodpovedať má čiastočnému rozdeleniu, keď spoločnosť nezaniká a jej časť sa odčleňuje do inej spoločnosti. Tiež tzv. cezhraničné rozdelenie, vyžadované európskou smernicou. Má podporiť cezhraničnú mobilitu spoločností v EÚ. "Ide o také rozdelenie spoločnosti, keď nástupníckou spoločnosťou je novozaložená spoločnosť a je prítomný cezhraničný element v podobe aspoň jednej zúčastnenej alebo nástupníckej spoločnosti zapísanej v inom členskom štáte EÚ," spresnilo ministerstvo spravodlivosti.



Účinnosť by mohol zákon nadobudnúť od 1. marca 2024.