VIDEO: Premiér a J. Bíreš boli na žatevnom dni v Špačinciach

Špačince 20. júla (TASR) – Premiér Ľudovít Ódor a minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš sa vo štvrtok zúčastnili v Špačinciach pri Trnave na žatevnom dni. Aj na miestnom družstve, rovnako ako na celom Slovensku očakávajú tohtoročnú úrodu obilnín mierne nadpriemernú, na úrovni zhruba desať percent oproti priemeru uplynulých piatich rokov.



Predseda vlády i agrominister vnímajú návštevu, ako uviedli, ako poďakovanie a znak úcty poľnohospodárom. Poľnohospodárstvo je pre aktuálnu vládu jednou z priorít. "Ak nám to neprekazia nepredvídateľné udalosti, naši občania budú tento i budúci rok konzumovať chlieb zo slovenskej kvalitnej múky," uviedol Bíreš.







Doplnil, že ekonomické zhodnotenie však bude v tejto sezóne problematické. Platby budú nižšie aj vzhľadom na medzinárodnú situáciu i tlak umiestniť na trhu obilie z Ukrajiny. Minister preto nevylúčil, že sa situácia odzrkadlí aj v spotrebiteľských cenách. "Najmä chlebového odvetvia," povedal. Rezort pôdohospodárstva podľa Bíreša pracuje na metodike, ako rozdeliť päť miliónov eur, ktoré Slovensku pridelila Európska komisia na kompenzácie. Súčasne sa rokuje o navýšení tejto sumy.







Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho informoval, že poľnohospodári v regióne Trnavy majú už hrach a ozimný jačmeň pozbieraný, finišujú so zberom ozimnej repky a pokračujú so zberom pšenice. Celý región je podľa neho extrémne napadnutý hrabošmi, ktorí miestami zožrali aj polovicu úrody. Najväčšie škody robí v chránených vtáčích územiach, kde nemožno použiť chemickú ochranu. To potvrdil aj predseda tamojšieho družstva Rudolf Nádaský. Družstvo sa teší úrodnému roku, avšak radosť poľnohospodárom kazí práve boj s premnoženými hrabošmi a myšami na poliach.