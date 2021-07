Premiér a S. Vlčan navštívili žatevníkov v Abraháme

Abrahám 12. júla (TASR) – Priebeh žatvy na poliach s obilím si boli pozrieť v pondelok na Poľnohospodársko-obchodnom družstve (POD) v obci Abrahám v okrese Galanta predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO). Spolu s predsedom POD Marcelom Kollárom, predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emilom Machom a v sprievode predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča si prezreli aj živočíšnu výrobu.



„Žatva na Slovensku sa začala v uplynulom týždni, hlavne na západnom Slovensku a v Podunajskej nížine. Odštartovali sme ju ozimnými jačmeňmi, budeme pokračovať pšenicou a repkou olejnou a ďalšími. Je predpoklad, že tohtoročná úroveň nedosiahne úroveň vlaňajška, no na päťročný priemer by sa slovenské poľnohospodárstvo v základných komoditách mohlo dostať,“ konštatoval Macho. Žatva by mala byť ukončená do dvoch mesiacov. „Úroda na našich poliach dosiahne takisto päťročný priemer,“ informoval predseda abrahámskeho POD.







Predseda vlády poďakoval poľnohospodárom za vynaložené úsilie, ktoré vyústilo do zberu úrody. „Vieme, že poľnohospodárstvo je ťažko skúšaná profesia, v ktorej je zložité predvídať, pretože práve príroda rozhodne o tom, aká tá žatva bude,“ povedal. Vyzdvihol snahu ľudí, ktorí nepoznajú pracovný čas, ale pracujú podľa toho, aké sú možnosti. Poľnohospodári podľa jeho slov investovali aj tento rok veľa do toho, aby sme mali dobrú úrodu.







Odvetvie pôdohospodárstva dostávalo podľa premiérových slov za posledných desať až 20 rokov veľmi zabrať. „Nebolo prioritou predchádzajúcich vlád, my sme tu preto, aby sme tento trend zmenili. Ak chceme slovenské poľnohospodárstvo pozdvihnúť na rebríčku podpory aj výsledkov, potrebujeme mať silné partnerstvo medzi vládou a poľnohospodármi a potravinármi. Podávame partnerskú ruku,“ konštatoval Heger. Doplnil, že v uplynulých rokoch bolo financovanie v rezorte „nehorázne nasmerované do rúk vybraných ľudí a skupín“. Pre financovanie chcú preto meniť podmienky. V rezorte je podľa premiéra potrebné pozerať sa na to, čo potrebuje zákazník, a tomu prispôsobiť aj priority vo výrobe.



Minister Vlčan uviedol, že jeho prioritou je pozdvihnúť úroveň celého agropotravinárskeho sektora. „Problémov z minulosti máme viacero, ale verím, že v aktívnej diskusii s poľnohospodármi rýchlo ukončíme prípravu stratégie rozvoja poľnohospodárstva do roku 2035. Z nej potom budeme odvodzovať ciele intervenčnej stratégie novej spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ povedal. Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, ako dodal, je dôležité, podstatná časť rozpočtu Európskej únie ide práve na jeho podporu na zabezpečenie kvalitných a cenovo dostupných potravín. Na jeseň preto Vlčan chce odštartovať sériu stretnutí v regiónoch, kde chce so zainteresovanými diskutovať o tom, ako odstraňovať problémy z minulosti a budovať budúcnosť. „Keď budeme mať jasne zadefinované ciele, môžeme jasne pomenovať opatrenia,“ dodal.