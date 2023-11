Premiér avizuje odvolanie predsedu ÚRSO Jurisa pre zvýšené ceny plynu

Bratislava 29. novembra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) avizuje, že odvolá predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andreja Jurisa a pravdepodobne aj ďalších členov úradu. Fico pozval Jurisa v stredu na rokovanie vlády. Mal vysvetliť, prečo rozhodol o zvýšení cien plynu pre domácnosti o 125 % bez toho, aby o tom informoval vládu. Toto zvýšenie cien urobil úrad podľa premiéra zámerne, aby skomplikovali kroky vláde.



"Prihovoril som sa nezávislému pánovi predsedovi ÚRSO od srdca. V podstate jeho aj jeho kolegov považujem za sociálnych teroristov a nemám žiadne pochybnosti o tom, že takéto zvýšenie ceny plynu pre domácnosti, ktoré nemá v histórii obdobu, urobili len preto, aby nám skomplikovali život," uviedol Fico s tým, že členovia z ÚRSO budú odvolaní.



Vláda podľa Fica nájde riešenie, aby cena plynu v roku 2024 nerástla. ÚRSO v utorok (28. 11.) vydal cenové rozhodnutie pre Slovenský plynárenský priemysel (SPP), podľa ktorého by sa mala cena plynu v roku 2024 výrazne zvýšiť, a to približne na dvojnásobok.



"Považujem za veľmi neštandardné, že sú slovenské domácnosti dnes zbytočne stresované rozhodnutiami, ktoré reálne nevstúpia do platnosti. Ľudia nemusia mať obavy, dodržíme sľuby, ktoré sme dali pred voľbami a ceny energií neporastú," povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Postup ÚRSO, ktorý vydal cenové rozhodnutie skôr, ako vláda rozhodla o kompenzáciách pre ceny domácností, nie je podľa rezortu akceptovateľný.



MH má údajne pripravené kroky na to, aby vláda na prvom decembrovom rokovaní schválila nariadenia, ktoré garantuje slovenským domácnostiam stabilné ceny plynu.