Premiér Bádenska-Württemberska zabráni prevzatiu Mercedesu Číňanom

Stuttgart 8. júna (TASR) - Prevzatie nemeckého výrobcu luxusných vozidiel Mercedes-Benz čínskymi investormi by sa malo prekaziť. Vyhlásil to Winfried Kretschmann, premiér Bádenska-Württemberska, v ktorom má nemecká automobilka sídlo. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



"To by sme vôbec nedovolili," povedal politik pre stredajšie vydanie denníka Handelsblatt s odvolaním sa na zákon o zahraničnom obchode a platbách.



Obavy v minulosti vyvolala aj silná pozícia dvoch veľkých čínskych investorov v Mercedes-Benz.



Nemecká spolková vláda má za určitých podmienok právo veta v prípade, ak chce zahraničný investor z krajiny mimo Európskej únie (EÚ) prevziať kontrolu nad nemeckou firmou. Takmer 20-percentný podiel v automobilke Mercedes-Benz so sídlom v Stuttgarte, ktorá je súčasťou akciového indexu DAX, je už v čínskych rukách. Čínsky partner Mercedesu BAIC je najväčším samostatným akcionárom automobilky s podielom 9,98 %. A čínsky investor Li Šu-fu má v nej podiel vo výške 9,69 %. Aj štátny investičný fond Kuvajtu vlastní solídny balík akcií Mercedesu vo výške 6,84 %.



Šéf Mercedes-Benz Ola Källenius na otázku, či by mal problém, keby dvaja hlavní čínski akcionári zvýšili svoj podiel, pre noviny povedal: "Nie je to tak. S našimi investormi máme veľmi dobré a silné vzťahy." Upozornil pritom, že Čína je najdôležitejším trhom pre automobilku. "Čína v uplynulých rokoch rástla viac ako ktorýkoľvek iný trh," povedal Källenius.



Na otázku o porušovaní ľudských práv v Číne šéf Mercedes-Benz povedal, že všade v skupine platia rovnaké štandardy týkajúce sa ľudských práv a pracovných podmienok.