Premiér Brandenburska žiada viac peňazí pre východ Nemecka
Ide o 400 miliárd eur, o ktorých rozhodne centrálna vláda, poznamenal Woidke.
Autor TASR
Neubrandenburg 23. septembra (TASR) - Predseda vlády Brandenburska Dietmar Woidke vyzval v utorok vládu v Berlíne, aby pre spolkové krajiny na východe Nemecka vyčlenila pätinu zdrojov z osobitného fondu pre investície do infraštruktúry a ochrany klímy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ide o 400 miliárd eur, o ktorých rozhodne centrálna vláda, poznamenal Woidke. „Nechceme osobitné zaobchádzanie. Chceme spravodlivosť,“ zdôraznil po spoločnom zasadnutí vlád spolkových krajín Brandenbursko a Meklenbursko-Predpomoransko. Peniaze zo špeciálneho fondu by sa mali vo východonemeckých spolkových krajinách použiť úmerne k podielu obyvateľstva, dodal. „Približne 20 % týchto investičných súm patrí do východného Nemecka,“ povedal Woidke s tým, že tento odkaz bude jasne tlmočiť aj kancelárovi Friedrichovi Merzovi.
Súčasné plány rozvoja dopravnej infraštruktúry, ako aj nedávno oznámené investičné projekty národnej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn neposkytujú východnému Nemecku spravodlivý diel ani finančne, ani z hľadiska počtu projektov, kritizoval Woidke. „A to sa musí zmeniť,“ zdôraznil politik zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD).
