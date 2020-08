Premiér: Brose je príklad investora so silnou sociálnou zodpovednosťou

Prievidza 25. augusta (TASR) - Spoločnosť Brose Prievidza je príklad investora, ktorý prichádza na Slovensko nielen zamestnať ľudí za nízku mzdu, ale s veľmi silnou sociálnou zodpovednosťou a víziou priniesť na Slovensko aj vedu a výskum. Uviedol to v utorok po návšteve závodu predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO).



"My sa budeme ako vláda snažiť vytvoriť také podmienky investorom na Slovensku, aby sa tu cítili dobre. Aby bez ohľadu na to, aké prekážky cítia, na Slovensko chceli prísť, lebo budú vidieť dobrý úmysel zo strany vlády," vyhlásil premiér.



Prievidzská spoločnosť už dlhodobejšie poukazuje na zlé cestné spojenie hornej Nitry s krajským mestom Trenčín. "Budeme riešiť aj individuálne problémy jednotlivých investorov. Ale za posledné roky tu bol absolútny chaos vo výstavbe cestnej siete. Stavala sa podľa toho, ktorý politik pochádzal z ktorej časti Slovenska. Preto sme dali vypracovať prioritizáciu výstavby cestnej siete. Ministerstvo dopravy ju v najbližšej dobe poskytne, zverejníme ju a presne podľa toho plánu aj samotné cesty stavať budeme," reagoval Matovič.



Konateľ spoločnosti Axel Mallener potvrdil problémy s cestnou infraštruktúrou, firma podľa neho potrebuje obchvat Prievidze i lepšie cesty. "Aktuálne však máme starosti i s inými vecami, musíme chrániť našich ľudí a zabezpečiť, aby nebola veľká nezamestnanosť," podotkol.



"Som veľmi rád, že v tejto fabrike si našli miesto i bývalí baníci, pracovníci z baní, ktoré sa v tomto regióne v najbližších rokoch budú zatvárať. Aj firma Brose plánuje dosť podstatnú časť týchto ľudí zamestnať u seba. Samozrejme, tých ľudí, ktorí sem budú chcieť prísť pracovať a budú schopní zaradiť sa do pracovného kolektívu, ktorý tu funguje," ozrejmil Matovič. Táto fabrika má podľa neho otvorenú náruč k baníkom, ktorí si budú hľadať inú prácu, a podľa toho, čo počul, sú aj veľmi vďační za to, že si tam prácu mohli nájsť.



Pandémia nového koronavírusu zasiahla i tohto zamestnávateľa na hornej Nitre, Mallener pripomenul, že časť zamestnancov pracovala z domu, pričom vďaka podpore štátu podľa neho firma nemusela pristúpiť k prepúšťaniu. "Cítime, že nás to zasiahlo, máme o 20 percent nižší obrat," doplnil.



Spoločnosť v súčasnosti končí s výstavbou tretej fázy závodu. "Zamestnávame zatiaľ 1060 pracovníkov a chceme do štyroch, piatich rokov zvýšiť ich počet do 2000," avizoval Mallener.



Brose Prievidza vznikla v marci 2015 a jej jediným spoločníkom je nemecká skupina Brose International GmbH Coburg. Skupina Brose má zastúpenie v Európe, Ázii, Amerike a Afrike. Jej produkcia sa zameriava na výrobu mechatronických komponentov a systémov pre automobilový priemysel. Svoju produkciu dodáva približne 80 značkám automobilov, viac než 40 dodávateľom elektrických motorov a mechatronických systémov pre dvere automobilov, zadné výklopné dvere a sedadlá. Zamestnáva takmer 25.000 pracovníkov.