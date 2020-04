Premiér bude v piatok informovať o finálnej dohode s bankami

Bratislava 2. apríla (TASR) – V piatok (3. 4.) bude premiér Igor Matovič (OĽaNO) informovať o finálnej dohode s predstaviteľmi bánk. Uviedol to vo štvrtok na tlačovom brífingu po rokovaní vlády. Cieľom rokovania s bankami je podľa premiérových slov najmä to, aby bolo možné posunúť platby splátok, hypoték, úverov a podobne rovnako, ako o tom rozhodli v kontexte odvodov na štvrtkovom rokovaní vlády.



„Dnes sme mali veľmi dôležité rokovanie s predstaviteľmi štyroch najväčších slovenských bánk,“ uviedol Matovič. Oznámeniu finálnej dohody bude ešte predchádzať druhé rokovanie s bankami.







„Čiže naozaj v tomto období si musíme čo najviac vytvoriť priestor na to, aby sme sa mohli nadýchnuť, aby sme si v podstate urobili taký blackout v odvodoch, v splátkach hypoték, úverov a podobne,“ dodal Matovič.