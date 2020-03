Premiér: Budeme sa snažiť pomôcť aj väčším podnikateľom

Bratislava 31. marca (TASR) – Vláda SR sa bude snažiť pomôcť aj väčším podnikateľom, ktorí zamestnávajú množstvo ľudí, a to napríklad inými úverovými linkami. Uviedol to v utorok premiér Igor Matovič (OĽaNO) na tlačovom brífingu.



Ako doplnil, v utorok sa má stretnúť s kľúčovými zamestnávateľmi a rokovať s nimi o riešeniach aktuálnej situácie okolo nového koronavírusu. Ako však premiér dodal, nedá sa vyjsť v ústrety každému, inak by štát skrachoval. „Každý by chcel pokryť svoje straty, ale to sa nedá,“ podotkol Matovič.



Na margo ďalších ekonomických opatrení uviedol, že aj rokovania s príslušnými rezortmi sa naďalej uskutočňujú.



Premiér zároveň vyzýva všetkých podnikateľov, aby nehádzali vinu na krízu alebo na vládu. V prípade pomoci väčším firmám má štát obmedzené možnosti. „Ideme presne podľa koľajníc, ktoré máme nachystané,“ vysvetlil Matovič. Na margo prepúšťania nábytkového reťazca Decodom uviedol, že za tým nemusí v plnom rozsahu stáť kríza, ale možno aj jeho nehospodárnosť. „V roku 2018 mala firma stratu tri alebo 3,8 milióna eur. V roku 2018 však nebola kríza,“ dodal Matovič.