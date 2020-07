Premiér Castex: Francúzsko podporí domáci priemysel znížením daní

Paríž 15. júla (TASR) - Francúzsko plánuje podporiť domáce podniky znížením daní. Uviedol to v stredu nový francúzsky premiér Jean Castex.



"Kríza potvrdila, že náš priemysel musí prejsť transformáciou," povedal Castex, ktorý po svojom vymenovaní za predsedu vlády 3. júla prvýkrát vystúpil na pôde parlamentu, kde predstavil svoje priority. Ich súčasťou bude aj znižovanie firemných daní, po čom francúzske podniky už dlho volali.



"Znížime dane, ktoré zaťažujú výrobu vo Francúzsku," dodal Castex. Neuviedol, akým spôsobom sa redukcia daní bude financovať, povedal však, že pre francúzskych daňových poplatníkov sa daňová záťaž zvyšovať nebude.



V piatok (17. 7.) by podľa Castexa mala vláda rokovať so zamestnávateľmi a predstaviteľmi odborov o balíku na zotavenie ekonomiky v celkovej hodnote 100 miliárd eur. Súčasťou tohto balíka je podpora pre domáci priemysel a služby v hodnote 40 miliárd eur, ktorá zahrnuje aj znižovanie daní.