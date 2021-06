Premiér chce pravidelne diskutovať so zástupcami zamestnancov

Bratislava 8. júna (TASR) – Premiér Eduard Heger (OĽANO) chce diskutovať so zástupcami zamestnancov na pravidelných stretnutiach. Uviedol to po utorkovej debate s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR, Moderných odborov Volkswagen a Nezávislých kresťanských odborov Slovenska.



Heger avizoval pravidelné štvrťročné stretnutia samostatne so zástupcami zamestnancov. Cieľom je na úrovni Úradu vlády SR riešiť veci, ktoré sa nepodarilo vyriešiť na nižších úrovniach. Zdôraznil, že pre vládu je podpora zamestnanosti dôležitá. V tejto súvislosti vyčíslil, že najaktuálnejšia suma celkovej pomoci predstavuje 7,5 miliardy eur.







Utorková diskusia bola podľa neho o tom, ako nastaviť tripartitu, aby dochádzalo ku konsenzu, v ktorom budú víťazmi občania, rozprávali sa napríklad aj o zákone o štátnej službe. Na každom ďalšom stretnutí by mala byť presne stanovená agenda a ak to bude potrebné, prizvaní budú aj ministri alebo ďalší odborníci.



"Ide nám o to, aby sme pozdvihli jednak samotný dialóg, aby to bol konštruktívny dialóg medzi členmi tripartity, ale zároveň, aby sme dosiahli vyššiu kvalitu zamestnávania na Slovensku. Toto je ultimátny cieľ po vzore vyspelých krajín," priblížil Heger.



Prezident KOZ Marián Magdoško privítal pozvanie k okrúhlemu stolu, vyjadril však ľútosť, že sa takéto stretnutia neuskutočnili oveľa skôr, napríklad, keď sa prijímala novela Zákonníka práce. Oboznámil Hegera s tým, že v súvislosti so Zákonníkom práce sa prostredníctvom poslancov parlamentu obracajú na Ústavný súd SR. Poukázal tiež na to, že v minulosti bola dohoda, že aj poslanecké návrhy boli prerokované na tripartite.