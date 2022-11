Premiér: Chýbajúce výdavkové limity ohrozujú platby z plánu obnovy

Bratislava 9. novembra (TASR) – I keď parlament v marci schválil zavedenie výdavkových limitov verejnej správy, do štátneho rozpočtu na rok 2023 sa nedostali. Nakoľko si ale Slovensko stanovilo zavedenie výdavkových limitov ako jeden z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti, hrozí pozastavenie platieb od EÚ. V utorok (8. 11.) to na tlačovej konferencii venovanej výzvam z plánu obnovy v zdravotníctve potvrdil premiér Eduard Heger (OĽANO). O probléme už rokoval aj s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou.



"Riziko tu je, som si toho vedomý," povedal Heger. Podľa premiéra je Slovensko v zložitej situácii, keď sa musí rátať s vysokými výdavkami zo štátneho rozpočtu na riešenie energetickej krízy. Heger je presvedčený, že pokiaľ by vláda nečelila počas svojho mandátu štyrom vážnym krízam, boli by výdavkové limity už dávno zavedené.



Generálnej riaditeľka sekcie plánu obnovy Úradu vlády SR Lívia Vašáková spresnila, že EK považuje chýbajúce výdavkové limity v štátnom rozpočte za zvrátenie míľnika, ktorý Slovensko už deklarovalo ako splnený. "Je to vec, ktorú berieme vážne a s Európskou komisiou o nej rokujeme," dodala Vašáková.



Nezaradenie výdavkových limitov do štátneho rozpočtu na budúci rok je aj jedným z dôvodov, pre ktorý tento zákon roka odmieta podporiť aj opozičná strana SaS. Jej predseda Richard Sulík upozornil na problém ohrozenia platieb z EÚ na sociálnej sieti. Liberálom podľa neho prekáža najmä plánovaný rekordný deficit na úrovni 7,9 miliardy eur (6,44 % hrubého domáceho produktu).