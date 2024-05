Premiér Číny rokoval s juhokórejským prezidentom a japonským premiérom

Peking 26. mája (TASR) - Čínsky premiér Li Čchiang privítal v nedeľu v Pekingu na bilaterálnych rokovaniach juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola a japonského premiéra Fumia Kišidu. Ešte predtým sa však stretol s predsedom predstavenstva Samsung I Čä-jongom. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Čína by privítala ďalšie investície juhokórejského konglomerátu Samsung, uviedla čínska štátna agentúra Sinchua po stretnutí Li Čchianga a I Čä-jonga.



Spoločnosť Samsung Electronics za uplynulých šesť rokov investovala na čínskom trhu 24 miliárd USD (22,14 miliardy eur), povedal riaditeľ spoločnosti v novembri pre China Daily. Podnikanie juhokórejského technologického gigantu v Číne však čelí čoraz väčším ťažkostiam. Dôvodom je napätie medzi USA a Čínou a kontroly vývozu, ktoré Washington zaviedol, aby odrezal Pekingu prístup k špičkovým čipom, ktoré by mohol použiť vo vojenskej technike.



Pozornosť médií sa však v nedeľu sústredila najmä na bilaterálne rokovania Li Čchianga o posilnení spolupráce a ďalších otázkach s juhokórejským prezidentom aj japonským premiérom. V pondelok (27. 5.) plánujú trojstranné rozhovory, prvé po viac ako štyroch rokoch.



Od pondelkového trojstranného stretnutia sa neočakáva žiadne zásadné oznámenie, ale podľa pozorovateľov už len obnovenie rozhovorov na najvyššej úrovni je dobrým znamením. Naznačuje, že traja ázijskí susedia majú v úmysle zlepšiť vzťahy. Pôvodne sa trojstranné stretnutia mali konať každý rok. Ale od posledného v decembri 2019 sa zastavili v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a zložitých vzťahov medzi tromi krajinami.



Li Čchiang a Jun Sok-jol sa v nedeľu na bilaterálnom stretnutí dohodli na obnovení rokovaní o rozšírení dohody o voľnom obchode a reaktivácii spiacich orgánov v oblasti personálnych výmen, investícií a iných záležitostí.



Podľa čínskych médií premiér povedal juhokórejskému prezidentovi, že obe krajiny by mali zabezpečiť stabilitu svojich hlboko prepojených priemyselných a dodávateľských reťazcov a brániť sa premene ekonomických a obchodných otázok na politické a bezpečnostné otázky.



Medzi hlavné témy nadchádzajúcich trojstranných rokovaní bude patriť zlepšenie spolupráce v ekonomike, obchode a boj so zmenou klímy.



Kórea a Japonsko majú s Čínou úzke obchodné väzby, no zároveň zdieľajú obavy USA z obchodných praktík a politiky Pekingu.



(1 EUR = 1,084 USD)