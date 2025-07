Premiér: Clá 15 % na dovoz do USA sú výsledkom vyjednávania Šefčoviča

Bratislava 27. júla (TASR) - Clá 15 percent na dovoz do Spojených štátov amerických (USA) sú dobrý výsledok vyjednávania komisára pre obchod a hlavného obchodného vyjednávača Únie Maroša Šefčoviča. Vyhlásil to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na uzavretie dohody o clách medzi EÚ a USA.



„Rovnako platí, že diabol je skrytý v detailoch. Všetkých nás bude zaujímať, čo obnáša záväzok EÚ nakúpiť americké energie za 750 miliárd dolárov a vyššie investície do produktov amerických zbrojoviek," podotkol premiér.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a prezident USA Donald Trump v nedeľu večer v škótskom Turnberry uzavreli dohodu o urovnaní obchodného sporu ohľadom zvýšenia ciel. Podľa Trumpa bude colná sadzba na väčšinu dovozov z EÚ do USA vo výške 15 percent, a to aj pre automobilový priemysel.



Americký prezident uviedol, že EÚ súhlasí s nákupom energií z USA v hodnote 750 miliárd dolárov a ďalších 600 miliárd USD chce preinvestovať v USA. Spresnil, že clá na dovoz ocele a hliníka zostanú na úrovni 50 percent ako doteraz.