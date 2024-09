Premiér: Daň z finančných transakcií sa má týkať podnikateľov

Bratislava/Handlová 6. septembra (TASR) - Daň z finančných transakcií sa nemá týkať fyzických osôb, ale podnikateľov. Uviedol to v piatok na brífingu počas regionálneho výjazdu v Handlovej predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Konsolidáciou verejných financií sa podľa jeho slov nebude koalícia zaoberať na nastávajúcej septembrovej schôdzi Národnej rady SR, ale až na októbrovej schôdzi. Konsolidačný balík predstaví podľa Fica vláda až vtedy, keď bude odobrený všetkými koaličnými stranami.



"Opozícia hrubo klamala, keď rozprávala pri dani z finančných transakcií o nejakých fyzických osobách. To sa vôbec nemá dotýkať fyzických osôb, to sa má dotýkať len podnikateľov - právnických osôb, samozrejme, bankových inštitúcií," spresnil premiér.



"Aká má byť sadzba, akú máme predstavu, pokiaľ ide o celkový objem peňazí, ktorý treba dostať, môžem potvrdiť, že toto bolo predmetom rokovania koaličnej rady. Dohodli sme sa, že každá koaličná strana dá jedného nominanta, ktorý bude zodpovedať za rokovanie s ministrom financií a má plný mandát od svojho predsedu a svojej strany. A to, čo dohodne s pánom Ladislavom Kamenickým (minister financií, Smer-SD), bude naozaj aj platiť," doplnil Fico.



Premiér zároveň oznámil, že na septembrovej schôdzi sa nebudú riešiť žiadne zákony týkajúce sa konsolidácie verejných financií. "Konsolidácia verejných financií príde na rad až v októbri, kedy sú termíny na predloženie návrhu štátneho rozpočtu," dodal.



"Predstavíme až taký konsolidačný balík, ktorý bude dohodnutý všetkými (koaličnými) politickými subjektmi. Musím rešpektovať, ak má pán (Andrej) Danko (SNS) či pán (Matúš) Šutaj Eštok (Hlas-SD) na niektorú vec iný názor, ako máme my. Musíme sa dohodnúť, bez toho to jednoducho nepôjde," uzavrel predseda vlády SR.