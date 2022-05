Premiér: Daň zo spracovanej ruskej ropy musíme schváliť do konca júna

Bratislava 26. mája (TASR) – Vládna koalícia sa musí dohodnúť na schválení dane zo spracovanej ruskej ropy, a tiež na jej použití do konca júna. Odložením rozhodnutia o jeden mesiac už Slovensko stratilo približne 30 miliónov eur. Po štvrtkovom rokovaní vlády to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). Návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) zatiaľ zablokovala koaličná strana SaS. Tá požaduje, aby sa o výnos z tejto dane znížilo iné daňové zaťaženie.



"Je veľmi dôležité, aby sme sa dohodli na tom, že túto daň schválime a najlepšie, aby sme sa dohodli aj na tom, na čo ju použijeme," povedal Heger. Premiér dodal, že by osobne preferoval namiesto zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo spotrebnej dane na motorové palivá zníženie daní z práce. "Presadzujem názor, že je kľúčové, aby sme išli v súlade s programovým vyhlásením vlády. To znamená, že znižujeme dane na strane práce, teda daňovo-odvodové zaťaženie a zvyšujeme dane na strane spotreby, majetku a negatívnych externalít," dodal Heger.



Napriek tomu si vie predstaviť aj zníženie iných daní, ktoré navrhol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Ten vo štvrtok uviedol, že netrvá na znížení DPH na motorové palivá, no zásadné je pre neho zníženie inej dane približne v rovnakej výške. Medzi možnými uviedol dočasný pokles DPH na základné potraviny či plyn, daň z motorových vozidiel alebo dočasné zrušenie koncesionárskych poplatkov.