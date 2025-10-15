< sekcia Ekonomika
Premiér: Diskusiou o Ukrajine zakrýva EÚ neschopnosť riešiť problémy
Oznámil som Antóniovi Costovi, že vo veci automobilového priemyslu a cien energií predložíme za vládu SR podstatne konkrétnejšie návrhy, spomenul tiež Fico.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) je čím ďalej tým viac presvedčený, že neustálou diskusiou o Ukrajine sa v EÚ zakrýva neschopnosť riešiť svoje najpodstatnejšie výzvy a problémy. Informoval o tom v stredu tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
„V rámci prípravy na Európsku radu (ER) som mal dlhý telefonát s predsedom ER Antóniom Costom. Vyslovil som počudovanie, že opäť sa ideme ako prioritnou témou zaoberať Ukrajinou, a nie obrovskými ekonomickými a politickými problémami EÚ. Opakovane som Antóniovi Costovi pripomenul, že nemám záujem zaoberať sa sankčnými balíkmi proti Rusku, kým nebudem vidieť v záveroch samitu ER politické pokyny pre Európsku komisiu, ako sa vysporiadať s krízou automobilového priemyslu a vysokými cenami energií, kvôli ktorým sa európska ekonomika stáva absolútne nekonkurencieschopná,“ spresnil premiér.
„Odmietam, aby sme takéto vážne témy ‚vybavili‘ v záveroch ER všeobecnými frázami, kým pomoci Ukrajine a podpore vojny venovali detailné rozhodnutia a postoje. Oznámil som Antóniovi Costovi, že vo veci automobilového priemyslu a cien energií predložíme za vládu SR podstatne konkrétnejšie návrhy, ako sú tie, ktoré dnes môžeme vidieť v návrhu záverov,“ dodal Fico.
