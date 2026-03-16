Premiér diskutoval s Costom: Hovorili aj o ropovode Družba
V rozhovore podľa vlastných slov zdôraznil, že Únia nemôže uprednostňovať záujmy Ukrajiny pred záujmami členských krajín EÚ, ako je Slovensko či Maďarsko.
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Slovenská vláda nemôže akceptovať jednostranný a pre SR škodlivý krok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zastaviť tranzit ruskej ropy. Zároveň očakáva, že orgány Európskej únie (EÚ) vyvinú tlak na ukrajinské vedenie, aby sa obnovil tok tejto ropy. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) po pondelkovej telefonickej konzultácii s predsedom Európskej rady (ER) Antóniom Costom, ktorá sa týkala prípravy na summit lídrov EÚ 19. a 20. marca v Bruseli.
„Oceňujem, že podstatnú časť z takmer trištvrtehodinového rozhovoru sme venovali otázke znovuobnovenia prevádzky ropovodu Družba na ukrajinskom území. Slovenská vláda nemôže akceptovať jednostranný a pre Slovenskú republiku škodlivý krok ukrajinského prezidenta zastaviť tranzit ropy a očakáva, že orgány EÚ vyvinú tlak na ukrajinské vedenie, aby sa obnovil tok ruskej ropy, ktorú máme oprávnenie odoberať až do konca roku 2027,“ konštatoval Fico.
V rozhovore podľa vlastných slov zdôraznil, že Únia nemôže uprednostňovať záujmy Ukrajiny pred záujmami členských krajín EÚ, ako je Slovensko či Maďarsko. „Rovnako som vyjadril nespokojnosť s tým, že Európska komisia (EK) doteraz nepredložila žiadne konkrétne návrhy na zníženie cien elektriny, ako ju o to opakovane žiadali premiéri a hlavy členských štátov EÚ,“ doplnil Fico.
