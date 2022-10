Premiér dúfa, že rozpočet získa aj podporu opozičných poslancov

Na snímke podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) gestikuluje počas tlačovej konferencie po tom, čo vláda SR schválila štátny rozpočet v Bratislave v piatok 14. októbra 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 14. októbra (TASR) - Rozpočet verejnej správy na roky 2023 - 2025 je výnimočný okolnosťami, za ktorých bol pripravovaný a na ktoré musel reagovať. Neodráža politické priority jednotlivých vládnych strán, ale je pripravený ako pomoc ľuďom s vysokými cenami tovarov a energií. Preto by mal získať aj širokú podporu v parlamente. Po skončení rokovania vlády to v piatok uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).povedal premiér.dodal Heger. Napriek tomuto presvedčeniu však odmietol spojiť hlasovanie o rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde.Heger pripomenul, že na boj s vysokými cenami energií vláda vyčlenila sumu takmer 3,5 miliardy eur. Ministerstvo hospodárstva SR bude mať vyčlenenú sumu 1,4 miliardy eur na pomoc podnikateľom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dostane 900 miliónov eur na pomoc domácnostiam a ďalších 940 miliónov eur bude vo všeobecnej pokladničnej správe na pomoc nemocniciam, školám a pre verejnú správu.Minister financií Igor Matovič (OĽANO) dodal, že vláda rozpočet schválila jednohlasne, a bol by rád, keby zaň v parlamente zahlasovalo všetkých 150 poslancov.povedal Matovič.