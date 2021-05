E. Heger sa poďakoval za dôveru, koalícia hovorí o reštarte

Bratislava 4. mája (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa poďakoval za dôveru, ktorú jeho vláde vyslovilo plénum Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní o programovom vyhlásení vlády (PVV). Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) verí, že vládna kríza sa viac nebude opakovať. Zdôraznil, že na podobnom "cirkuse" sa znova nebude zúčastňovať.



Prioritou vlády bude podľa Hegera naďalej podpora rodiny a vytváranie priaznivých podmienok na podnikanie a prácu. "Sme vláda obnovy a prosperity Slovenskej republiky," tvrdí. Verí, že spolupráca v koalícii bude fungovať veľmi dobre.



Kollár poznamenal, že vláda dostala druhú šancu. Podotkol, že je dôležité, aby strany plnili svoje programy. "Pevne verím a som presvedčený, že sa viac takáto kríza nebude opakovať, že si niektorí ľudia prestanú merať egá a že sa budú v prvom rade pozerať na občanov, na ľudí a hlavne na voličov, ktorí nás sem do tohto parlamentu dostali. Poslali nás sem, aby sme naplnili svoje programy," vyhlásil.



Líderka strany Za ľudí Veronika Remišová dodala, že to považuje za obrovský záväzok a označila to ako reštart. "Je to pre nás obrovský záväzok, aby sme nasledujúce roky slúžili tvrdo, oddane a poctivo našej drahej vlasti," zdôraznila.



Slovensko podľa expremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) v súčasnosti potrebuje predsedu vlády, ktorý bude symbolom nádeje. "Ak by som zostal premiérom ja, naďalej by som bol len symbolom utrpenia, pandémie a človeka, ktorý ľuďom bral slobodu," myslí si. Má pocit, že to, čo sa stalo, bolo dobré, lebo bol umožnený nový začiatok.



SaS bude podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga naďalej koaličným partnerom so zdravým rozumom, ktorý podľa jeho slov presadzovali. Verí, že budú stabilným prvkom štvorkoalície. "Ak budú nejaké názorové rozdiely, tak sa budeme snažiť si ich vydebatovať za zatvorenými dverami," avizoval.



Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) skonštatoval, že budú robiť všetko preto, aby vláda vydržala do konca volebného obdobia. "Nie som taký idealista, ako som bol pred rokom," pripustil. Dodal však, že to je šanca na reštart.



Remišová uviedla, že všetci koaliční partneri vedia, že je potrebné sa momentálne sústrediť na potreby ľudí, nie na vnútorné problémy. "Pokiaľ sa znova bude opakovať takýto cirkus, hnutie Sme rodina predstúpi pred občanov a povie, že my sa na tom viac zúčastňovať nebudeme," vyhlásil Kollár s tým, že v takom prípade by išiel do predčasných volieb.



"Predstavili sme vám PVV, ktoré vychádza z programov a princípov, ktoré boli postavené po voľbách roku 2020 koalíciou, ktorá vzišla z volieb, silnou koalíciou so silným mandátom," povedal ešte v pléne premiér. Skonštatoval, že pred vládou stojí veľa výziev a že si koalícia uvedomuje, v akom zanedbanom stave Slovensko zdedila. Deklaroval úctu k parlamentnej demokracii a dodal, že vláda a koaliční poslanci sú jeden tím. "Máme šancu urobiť zo Slovenska vyspelú, inovatívnu a zdravú krajinu," povedal a dodal, že na fungovanie štátu je dôležité, aby centrálna vláda nezabudla na dôležitú spoluprácu so samosprávami. Aj na tomto chce stavať.



Opozícii poprial, aby bola korektná a pravdivá. Považuje za prirodzené, ak nepodporí program koaličnej vlády. Hovorí však o potrebe korektného prístupu z jej strany. "Takýto štýl politiky Slovensko potrebuje a takýto štýl politiky je aj v prospech občanov SR," vyhlásil. Dodal, že bude rád, ak opozícia podporí aj vládne návrhy v prípade, že sa s nimi stotožní.



Za programové vyhlásenie vlády (PVV), a teda aj za dôveru kabinetu, hlasovalo 89 členov snemovne zo 144 prítomných, proti bolo 55 poslancov. Potrebných bolo minimálne 76 hlasov.



Do diskusie k programu kabinetu sa v pléne NR SR zapojilo okolo 40 rečníkov, vystúpili ministri, koaliční i opoziční poslanci. Diskusia trvala dva dni, na tretí deň plénum hlasovalo o dôvere vláde.