Premiér E. Heger: Vláda má záujem o sociálny dialóg

Bratislava 13. júna (TASR) - Vláda má záujem o sociálny dialóg. Uviedol to po rokovaní pondelkovej mimoriadnej Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR predseda vlády Eduard Heger (OĽANO).



"Vláda má záujem o sociálny dialóg. Je nesmierne dôležité mať sociálny zmier. Preto oceňujem spätnú väzbu a diskusiu hospodárskych a sociálnych partnerov. V nej sme skonštatovali, že dnes do veľkej miery čelíme bezprecedentným okolnostiam. Oceňujem konštruktívny dialóg, ktorý bol dnes na HSR, kde sme mohli navzájom diskutovať o možných riešeniach," priblížil premiér.



Informoval, že na HSR sa otvorili rokovania v troch zásadných veciach. "Prvá sa týkala diskusie so zástupcami zamestnancov. Povedal som zástupcom zamestnancov, že som si vedomý okolností, ktorým čelíme. Preto som im ponúkol diskusiu o možnom skoršom termíne mzdových kompenzácií (v štátnej a verejnej správe, pozn. TASR) s výhľadom na ďalšie dva roky vlády," doplnil.



Druhá oblasť sa podľa neho týkala zamestnávateľov. "Tam som im ponúkol rokovanie týkajúce sa optimalizácie daňového mixu. Budeme sa snažiť znižovať daňovo-odvodové zaťaženie na strane práce, čo budeme kompenzovať zvýšením daňového zaťaženia na strane spotreby, majetku a negatívnych externalít," poznamenal.



"Tretia oblasť sa týkala samospráv, najmä kompenzácie daňového bonusu a optimalizácie daňového mixu. Ministerstvo financií už predstavilo svoje opatrenia prvej zo skupiny zástupcov samospráv, a to Únii miest Slovenska. Diskusia bude prebiehať aj so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a žúp. Je dôležité, aby diskusie prebehli v najbližších týždňoch," dodal Heger.



Doplnil, že je potrebné zintenzívniť a skvalitniť komunikáciu medzi jednotlivými rezortmi a hospodárskymi a sociálnymi partnermi. "Tu vidím aj ako predseda vlády ešte rezervy. Preto som na HSR jasne povedal, že v najbližších mesiacoch budem chodiť na každú HSR, aby som dozrel, že sa v tomto veci pohli dopredu a že dialóg prebieha aj na úrovni rezortov," oznámil premiér.