Premiér E.Heger: Pandemická PN už bude len na bežnej úrovni

Bratislava 9. novembra (TASR) – Dávka pandemickej PN už nebude na súčasnej úrovni, ochorenie COVID-19 chce štát zrovnoprávniť s ostatnými ochoreniami. To znamená, že človek, ktorý ochorie na COVID-19, bude poberať rovnakú dávku PN ako pri akejkoľvek inej chorobe. Počas krátkeho tlačového brífingu to povedal premiér SR Eduard Heger (OĽANO).



"Sú tu mnohé iné choroby, ktorými dnes ľudia trpia a nemajú na výber. Či už sú to onkologické alebo rôzne iné choroby, takýto človek poberá štandardnú péenku. Preto sme sa rozhodli vrátiť dávku PN na štandardnú úroveň, pretože dnes už sa pred ochorením COVID-19 dokážeme chrániť, máme tu vakcínu, sme v úplne inej situácii, preto táto péenka bude zrovnoprávnená pre všetkých," vysvetlil premiér.



Minulý týždeň medzi návrhmi konzília odborníkov figurovala aj zmena pri pandemickej PN. Vláda takto odborníkom sčasti vyhovie, i keď tí žiadali zníženie PN len pre neočkovaných chorých. Pre očkovaných ľudí, ktorí ochoreli na COVID-19, navrhovali zachovať výhodnejšiu pandemickú PN.



Vláda chce tiež podľa premiérových slov zmeniť legislatívu tak, aby firmy mohli zistiť, či je ich zamestnanec očkovaný, testovaný alebo po prekonaní ochorenia COVID-19. "A ak nie je ani jedno z toho, tak v takom prípade sa môže rozhodnúť, že týchto zamestnancov bude testovať, v takom prípade im je povinný toto testovanie dvakrát do týždňa zabezpečiť," povedal premiér.



O návrhoch bude rokovať na svojom najbližšom zasadnutí vláda. Viac informácií premiér prisľúbil po rokovaní.