Premiér: Ekonomike sa darí napriek pandémii aj nízkej zaočkovanosti

Bratislava 3. decembra (TASR) - Slovenskej ekonomike sa darí napriek pandémii aj nízkej zaočkovanosti obyvateľov. Informoval o tom v piatok na tlačovej besede predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) v súvislosti s údajmi o hrubom domácom produkte (HDP), nezamestnanosti a priemernej mzde v 3. štvrťroku 2021, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Dôležité tri parametre sa týkajú v prvom rade výkonnosti ekonomiky, týkajú sa nezamestnanosti a priemernej mzdy. Všetky tri sú pozitívne. Sú to ukazovatele, ktoré hovoria o dlhodobejších trendoch a hovoria o zdraví ekonomiky," povedal. Výkon slovenskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku podľa jeho slov priblížil obdobiu spred pandémie.







Heger vníma pozitívne vývoj nezamestnanosti. "Aj tu máme dobrú správu - nezamestnanosť opäť klesla, a to na úroveň 6,8 %," poznamenal. Priemerná reálna mzda podľa jeho slov stúpla o 2,5 %. "Dôležitý je jej rast. To ukazuje, že podnikavosť slovenských podnikateľov a pomoc slovenskej vlády je veľmi dobrý tandem," podčiarkol.



"Pomáha nám to zvládnuť tieto ťažké časy, pomáha nám udržať kurz napredovania slovenskej ekonomiky, ktorý chceme nielen udržiavať, ale aj vylepšiť. Preto je dôležité, aby sme pokračovali v dvoch zásadných veciach, a tým je očkovanie a kroky, aby sme mohli vyťažiť aj z európskych peňazí a pretaviť ich do investícií," dodal premiér.



ŠÚ SR v piatok informoval, že HDP SR sa v 3. štvrťroku 2021 medziročne zvýšil o 1,3 %. Zotrval v kladných číslach aj preto, lebo porovnávacou bázou bol minuloročný, pandémiou poznačený 3. štvrťrok s prepadom o 2 %. Nevýrazný medziročný vývoj ovplyvnil najmä pokles zahraničného dopytu. HDP ťahal zvýšený domáci dopyt, predovšetkým vyššia spotreba domácností. Výkon slovenskej ekonomiky sa priblížil úrovni pred pandémiou, na dosiahnutie hodnôt rovnakého obdobia roka 2019 jej však stále chýbalo 0,7 %.



Nezamestnanosť v predposlednom kvartáli tohto roka podľa ŠÚ SR klesla, počet osôb bez práce sa medziročne znížil o 2,9 %. V 3. kvartáli dosiahla miera nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl hodnotu 6,8 %. Pokles oproti 2. štvrťroku však bol minimálny, vtedy bola miera nezamestnanosti 6,9 %. Naopak, rástol počet dlhodobo nezamestnaných.



Slovenské mzdy podľa štatistikov v 3. kvartáli tohto roka medziročne vzrástli o 6,5 %, ich reálny rast však pribrzďuje inflácia. Mzdy boli v porovnaní s vlaňajškom vyššie vo všetkých odvetviach, najviac sa však na raste podpísali informačné technológie a finančníctvo. Všetky ekonomické činnosti s výnimkou administratívnych služieb dosiahli zároveň viac ako šesťpercentné zvýšenie aj v porovnaní s 3. kvartálom predpandemického roka 2019.