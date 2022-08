Premiér: Envirofond nevie vyriešiť enormný nárast cien energií firiem

Bratislava 24. augusta (TASR) - Environmentálny fond (EF) nevie vyriešiť enormný nárast cien energií pre firmy. Uviedol to po rokovaní vlády jej predseda Eduard Heger (OĽANO) v reakcii na protest pracovníkov spoločnosti Slovalco, ktorí v stredu demonštrovali pred Úradom vlády SR proti útlmu výroby pre vysoké ceny elektriny.



"Dnes neexistuje toľko peňazí v štáte, aby sme vedeli vykompenzovať nákup elektriny pre ich výrobu, lebo to ekonomicky nedáva zmysel. Ani veľkosť celého Environmentálneho fondu by nestačila na to, aby sa vykryli náklady, ktoré by vznikli, toto je bezprecedentná situácia," povedal premiér.



Envirofond podľa neho potrebuje reformu. "Treba si uvedomiť, že predchádzajúce vlády zneužili EF na to, aby si zlepšovali rozpočtové výsledky na úkor fondu, ktorý je považovaný za jeden z príjmov štátneho rozpočtu. Tie príjmy by mali byť účelne použité, toto sa nedialo," priblížil Heger.



Použitie peňazí z Envirofondu by preto automaticky zvyšovalo deficit rozpočtu. "To, v akom stave je dnes EF, že naň naviazali výdavky, ktoré sa žiaľ zo sociálnych dôvodov nedajú škrtnúť, zmrazilo fond tak, že ho nevieme flexibilnejšie využívať na potreby, na ktoré by sme mali. Preto potrebujeme urobiť reformu," zdôraznil.



Pripravených je podľa neho viacero riešení, o ktorých sa diskutuje a parlament by ich mohol schvaľovať na jeseň. "Potom všetky firmy, ktoré sa pozerajú na Envirofond, budú môcť, ako odznie energetická kríza, si štrukturálne plánovať do budúcna dotácie z EF," avizoval.