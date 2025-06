Premiér: Eurofondy vláda pozastavila, pretože samosprávy ich nečerpali

Bratislava 24. júna (TASR) - Európske fondy boli pozastavené, pretože samosprávy ich nečerpali. Uviedol to v utorok premiér Robert Fico (Smer-SD) po kontrolnom dni na envirorezorte v reakcii na minulotýždňové rozhodnutie vlády pozastaviť 200 miliónov eur na eurofondy.



„My máme obrovský záujem poskytovať finančné zdroje samosprávam, či na úrovni lokálnej alebo regionálnej, ale za predpokladu, že sa budú reálne tie peniaze míňať,“ priblížil predseda vlády.



„Problém je v tom, že samosprávy nečerpajú finančné zdroje a my si nemôžeme dovoliť, aby tieto finančné zdroje prepadli,“ podčiarkol premiér.



Vládny kabinet sa 18. júna uzniesol na dočasnom zablokovaní 100-percentnej flexibility pre ministerstvá pri čerpaní eurofondov. Pri samosprávach ide o 50-percentné zablokovanie. Vláda v rámci tohto opatrenia dočasne zablokuje 1,26 miliardy eur z eurofondov. Podľa rezortu investícií, ak by peniaze neboli prerozdelené, hrozilo by ich prepadnutie. Dôvodom prijatia opatrenia je podľa ministerstva investícií nízka miera čerpania eurofondov.



Samosprávy rozhodnutie o zablokovaní časti eurofondov považujú za nefér. Odmietli aj kritiku pri pomalom čerpaní fondov. Za problém označili sklz pri príprave programového obdobia, prednostne vyhlásené dopytovo orientované výzvy či dlhé kontroly. Rozhodnutie vlády kritizovala aj opozícia.