Premiér: Európa musí obnoviť tranzit plynu cez Ukrajinu

Bratislava 28. februára (TASR) - Súčasná situácia s plynom, po tom ako Ukrajina zastavila jeho tranzit do Európy, je absurdná. Pre Európu neexistuje rozumnejšie riešenie, ako tranzit cez ukrajinské územie obnoviť. Uviedol v piatok premiér Robert Fico (Smer-SD) na sociálnej sieti.



Rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o zastavení tranzitu poškodilo podľa Fica celú Európu a taktiež samotnú Ukrajinu, nie však Rusko. Dopyt Ukrajiny po plyne navyše ešte viac prehlbuje plynovú krízu v Európe a zneužíva európske právo, ktoré núti vlastníkov plynových potrubí na území Európskej únie, aby tento európsky plyn previezli na územie Ukrajiny, skonštatoval predseda vlády.



"Takto zahraniční obchodníci tlačia plyn z Európy na Ukrajinu aj cez Slovensko. Tipnite si, o aký európsky plyn ide. Samozrejme, že ruský, ktorý sa do Európy dostane cez Turkstream alebo ako skvapalnený plyn, pretože Rusko je po Spojených štátoch druhým najväčším dodávateľom skvapalneného plynu do Európy. Takže Ukrajina kupuje ruský plyn, platí zaň a tak financuje vojnové výdavky Ruska," povedal Fico.



Rusko podľa neho aktuálne na plyne výrazne zarába. Okrem iného aj vzhľadom na súčasnú výšku ceny tejto komodity, ktorú podľa premiérových slov spôsobilo rozhodnutie Zelenského. Fico skritizoval taktiež postoj Európskej komisie, ktorá sa podľa neho na vzniknutú situáciu iba pozerá.