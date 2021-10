Premiér Heger: Európske krajiny si musia pomáhať, ak chcú uspieť

Štrbské Pleso 8. októbra (TASR) – Európske krajiny si musia pomáhať, ak chcú uspieť. Povedal to premiér SR Eduard Heger (OĽANO) v panelovej diskusii počas tohtoročného Tatra Summitu. Témou diskusie bola ekonomická obnova Európy.



"Čelíme mnohým výzvam. Nie problémom, ale výzvam," začal svoj príspevok v diskusii premiér s tým, že súčasnú situáciu vníma ako skvelú príležitosť. "Ja ako premiér v tomto turbulentnom čase stále čakám na deň, keď budeme mať lepšie správy než predtým," dodal Heger. Premiér dúfa, že súčasná energetická kríza bude kratšia než koronakríza.



Kríza počas posledných 1,5 roka podľa premiéra ukázala, že krízy sa dajú manažovať. "Pred krízou sme stále hovorili o integrácii," povedal na margo predpandemickej situácie v Európe. Podľa jeho slov kríza zapríčinila, že mnoho vecí v Európe ide rýchlejšie a spolupráca medzi krajinami je zrazu jednoduchšia.



"Musíme si pomáhať a to je veľká príležitosť," vysvetlil premiér s tým, že spolupráca krajín pomôže urobiť Európu silnejšou. Podľa premiéra SR spočíva rozdiel medzi príležitosťou a úspechom v tvrdej práci. "Ak chceme uspieť, musíme spolupracovať," dodal premiér s tým, že krajiny musia ísť vyššie a navzájom sa inšpirovať. "Videl som to posledný rok. Sledovali sme krajinu po krajine, čo robia," podotkol premiér s tým, že ak sa našlo dobré riešenie, snažili sa o jeho implementáciu na Slovensku. Ako príklad uviedol "kurzarbeit", toto opatrenie opísal ako pilier pomoci podnikom.



V paneli s premiérom si vymenili názory viacerí zahraniční účastníci konferencie, napríklad generálny tajomník OECD Mathias Cormann poznamenal, že európske krajiny zvládli reagovať na koronakrízu relatívne rýchlo a dobre. Pozitívne hodnotí aj monetárnu a fiškálnu politiku jednotlivých ekonomík. "Teraz sme v dobrej pozícii," povedal s tým, že verí vo svetlú budúcnosť.



Výkonný riaditeľ Raiffeisen bank International Paul Pasquali v diskusii poznamenal, že aj centrálne banky reagovali dobre a omnoho rýchlejšie než predtým. Prezident Slovenskej bankovej asociácie a generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch zase poznamenal, že jeho postoj voči budúcemu vývoju ekonomiky je takisto pozitívny. Podotkol, že v poslednom období sa na Slovensku darí otvárať konštruktívne dialógy, čo predtým možné nebolo. Aj to je podľa neho dôvodom, prečo sa krízu darilo manažovať dobre.