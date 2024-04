Premiér: Farmári môžu dostať pôžičku do 100.000 eur

Bratislava 24. apríla (TASR) - Poľnohospodári môžu dostať bezúročnú pôžičku do 100.000 eur na preklenutie obdobia, kým dostanú meškajúce priame platby. Informoval o tom premiér Robert Fico (Smer-SD) po výjazdovom rokovaní vládneho kabinetu v Dolnej Krupej.



"Poľnohospodári, ktorí sa cítia ohrození tým, že sa odkladá vyplatenie priamych platieb, budú mať možnosť dostať bezúročnú pôžičku zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a to až do maximálnej výšky 100.000 eur. Je to 70 % z priamej platby, ktorá by im inak patrila. Myslím si, že je to veľká pomoc," priblížil.



O spomínanú bezúročnú pôžičku môžu podľa premiéra žiadať poľnohospodári, ktorí buď nemajú žiadne iné úvery, u ktorých by ručili priamymi platbami. "V prípade, že poľnohospodári už majú úvery a ručia za ne priamymi platbami, tak budú môcť požiadať banku o poskytnutie bezúročného úveru s tým, že zaň budú ručiť iným spôsobom," spresnil.



Oznámil zároveň, že vláda schválila návrh novely zákona týkajúci sa agrodotácií vrátane návrhu na jeho prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. "Vítam aj rozhodnutie ministra pôdohospodárstva, že vyčlenil sumu osem miliónov eur na podporu špeciálnej rastlinnej výroby - ovocia a zeleniny. Spoliehame sa na to, že v tomto roku bude pokračovať schéma štátnej pomoci, keď chceme predĺžiť obdobie oslobodenia poľnohospodárov od platenia (sociálnych) odvodov. Malo by toto platiť až do konca roku 2024," doplnil.



"Aj pri živočíšnej výrobe sa spoliehame na rozhodnutie Európskej komisie. Minister pôdohospodárstva má k dispozícii ďalších 15 miliónov eur, ktoré poskytne poľnohospodárom na podporu dobytčích jednotiek," dodal.



"Rovnako potrebuje podporiť administratívne kapacity Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Tu padlo na vláde rozhodnutie, že na PPA potrebujú ďalších 70 ľudí," uzavrel predseda vlády.