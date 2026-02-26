< sekcia Ekonomika
Premiér Fico bude v piatok telefonovať so Zelenským o ropovode Družba
Hlavnou témou budú dodávky ropy cez ropovod Družba.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) bude v piatok telefonovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hlavnou témou budú dodávky ropy cez ropovod Družba, potvrdil vo štvrtok večer pre TASR riaditeľ tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR Alexander Kováč.
Fico avizoval telefonát už počas štvrtkového stretnutia so študentmi v Spišskej Novej Vsi. „Volodymyr (Zelenskyj), to naozaj chceš stratu podpory Slovenskej republiky v tvojich európskych ambíciách? Lebo ty strácaš podporu SR v európskych ambíciách,“ vyhlásil podľa videa zverejneného na sociálnej sieti Facebook. Zároveň uviedol, že disponuje spravodajskými informáciami, podľa ktorých ropovod Družba nie je poškodený.
Premiér tiež poznamenal, že viaceré krajiny podľa neho naďalej obchodne spolupracujú s Ruskom. Poukázal pritom na nákupy skvapalneného zemného plynu zo strany niektorých členských štátov Európskej únie či na nákup obohateného uránu Spojenými štátmi.
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
