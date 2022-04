Premiér: Finančná správa vedie úspešný zápas s daňovými únikmi

Bratislava 10. apríla (TASR) - Finančná správa vedie úspešný zápas s daňovými únikmi. Výsledkom je lepšia finančná disciplína daňovníkov. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti v reakcii na pokles daňovej medzery v roku 2021.



"Počas návštevy Kyjeva sa ku mne totiž dostala správa, že daňová medzera DPH dosiahla vlani len 12,1 percenta a medziročne klesla o 4,7 percentuálneho bodu. Je to najlepší výsledok za posledných 17 rokov," napísal.



Ocenil za to finančnú správu a Ministerstvo financií SR. "Dnes je pri správe daní kľúčová poctivosť a férový prístup k daňovníkom," dodal.