Premiér: Forma pomoci s vysokými cenami energií zatiaľ nie je jasná

Bratislava/Brezno 8. októbra (TASR) - Forma pomoci s vysokými cenami energií pre domácnosti zatiaľ nie je jasná. Môže ísť o adresnú pomoc, ale aj pomoc v podobe "helikoptérových peňazí." Uviedol to v utorok premiér SR Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii počas pracovného kongresu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR s komunálnymi lídrami v Brezne.



"Urobíme všetko preto, aby ľudia nepocítili zvyšovanie cien plynu, elektriny, ako aj tepla. Metódu už nechajte na nás. Možnosti sú rôzne. Môže to byť aj adresná pomoc, môže to byť pomoc v podobe helikoptérových peňazí," uviedol Fico.



Aj v mene predstaviteľov Hlasu-SD a SNS vyhlásil, že momentálne veľmi intenzívne pracujú na niečom, o čom budú informovať v pomerne krátkom čase. Dovtedy sa však musia uskutočniť stretnutia s najvyššími predstaviteľmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).



"My sme vždy bojovali s vysokými cenami energií. Snáď po tejto konsolidácii, kde síce na jednej strane sme dali dole DPH na päť percent na potraviny, lieky, cestovný ruch, gastro, ubytovanie, ale súčasne sme išli o 23 % hore pri iných produktoch, nemôžeme teraz dopustiť, aby ešte okrem toho aj skočili ceny tepla a plynu alebo elektriny," uzavrel premiér.