Premiér garantoval závodu Jaguar Land Rover špeciálny prístup vlády

Nitra 5. decembra (TASR) – Slovenská vláda považuje nitriansku investíciu spoločnosti Jaguar Land Rover (JLR) aj naďalej za kľúčovú a je pripravená poskytnúť vedeniu firmy špeciálny prístup. Na návšteve nitrianskeho závodu automobilky to vo štvrtok spoločne vyhlásili premiér Peter Pellegrini i minister hospodárstva Peter Žiga (obaja Smer-SD).



Podľa ministra získal slovenský priemysel príchodom JLR veľkého hráča a umiestnenie výroby modelu Defender do Nitry znamená, že aj centrála automobilky vníma túto investíciu ako kľúčovú. „Bude vyrábať pre celý svet a vláda bude automobilke poskytovať všestrannú pomoc v podobe konzultácií alebo poradenstva v prípade, že nejaké otázky vzniknú,“ zdôraznil Žiga po rokovaní s vedením nitrianskeho závodu.







Podľa premiéra patrí Jaguar Land Rover k najvýznamnejším podnikom na Slovensku. „Preto aj naďalej ako predseda vlády môžem garantovať vedeniu, že budú mať vždy špeciálny prístup zo strany slovenskej vlády a kedykoľvek bude potrebné, tak príslušní ministri budú spolu s manažmentom fabriky riešiť každý problém, ktorý sa tu môže vyskytnúť,“ zdôraznil Pellegrini.



Zároveň skritizoval súčasné vedenie mesta Nitra, ktoré podľa jeho slov nepomáha pri rozvoji cestnej infraštruktúry vedúcej do priemyselného parku a nepodieľa sa ani na doprave zamestnancov do práce. Premiér kritizoval predovšetkým fakt, že sa stále nepodarilo vyriešiť napojenie priemyselného parku na diaľnicu v lokalite Šindolka „Budeme musieť iniciovať stretnutie predstaviteľov mesta a regiónu a ministerstva dopravy, aby sme vyriešili tento problém, pretože sa zdá, že každý má na vec iný názor a nevedia sa nikde stretnúť. Preto musí zasiahnuť vláda a minister,“ uviedol Pellegrini.



Ten mestu vyčítal aj to, že nezabezpečilo verejnú dopravu pre zamestnancov, ktorí každý deň dochádzajú do priemyselného parku za prácou. „Veľmi mrzí a prekvapuje, že ani región, ani mesto nepristúpilo k zavedeniu mestskej hromadnej dopravy. Považujem to za macošské, pretože čo by iné mestá dali za to, keby v katastri mali takýto závod, takéhoto platcu daní, ktoré idú do mestskej kasy. Preto budeme apelovať na predstaviteľov mesta a regiónu, aby zabezpečili verejnú dopravu pre ľudí, ktorí sem dochádzajú za prácou,“ povedal Pellegrini.



Nitrianska radnica sa voči kritike premiéra ohradila. Ako uviedol poradca pre komunikáciu z mestského úradu Henrich Varga, mesto si plne uvedomuje dôležitosť dobudovania obchvatu Šindolka pre bezpečnosť a plynulosť premávky v danej lokalite. „Našou povinnosťou však je zabezpečiť, aby jeho výstavba prebehla v súlade s územným plánom, teda v súlade so zákonom. Mimoúrovňová križovatka a štvorprúdová komunikácia, ako ju presadzuje štátna firma MH Invest, je v rozpore s územným plánom Nitry a nadradeným územným plánom vyššieho územného celku. V prípade okružnej križovatky, ktorá je v súlade s územným plánom, sme pripravení ihneď vykonať potrebné kroky k tomu, aby mohlo prísť k okamžitej realizácii dobudovania obchvatu,“ skonštatoval Varga.



Ako doplnil, radnica sa snaží riešiť aj dopravu zamestnancov do priemyselného parku. „O zachádzaní autobusov mestskej hromadnej dopravy mesto veľmi intenzívne rokuje, mimo iného aj s vedením firmy Jaguar Land Rover. Momentálne hľadáme model, ktorým by sa mali na zabezpečení tejto služby finančne podieľať aj firmy sídliace v strategickom parku,“ dodal Varga.