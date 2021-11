Premiér Heger: Plán obnovy je nastavený tak, aby pomohol občanom

Bratislava 22. novembra (TASR) – Slovenský plán obnovy a odolnosti prináša nielen reformy, ale aj konkrétnu pomoc pre občanov. Jednou z nich je napríklad príspevok na rekonštrukcie 30.000 rodinných domov v celkovej výške 500 miliónov eur, uviedol na pondelkovej stredoeurópskej energetickej konferencii (CEEC) v Bratislave premiér Eduard Heger (OĽANO). Reformy sú podľa neho odpoveďou na zlý stav Slovenskej republiky.



„Tieto reformy sú jednoznačnej pre ľudí,“ uviedol Heger. Podľa premiéra však musí vláda čeliť kritike ľudí, ktorí s reformami nesúhlasia a musí rozbíjať mýty a hoaxy, ktoré sa v tejto súvislosti tvoria. „Potrebujeme otvorenú diskusiu. Je to celé o zmene v nastavení našej mysli. Či nám záleží na budúcnosti, na tom mieste, kde žijeme, na našich deťoch a ich deťoch, či im chceme odovzdať planétu, na ktorej sa bude dobre žiť,“ povedal Heger.



Dobrou správou podľa neho je, že na Slovensko už prišlo prvých 800 miliónov eur na realizáciu plánu obnovy. Okrem podpory rekonštrukcií rodinných domov, ktoré by mali výrazne znížiť ich energetickú náročnosť, vyzdvihol premiér aj plánované ukončenie spaľovania uhlia, podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie či podporu elektromobility.



Heger zdôraznil, že na prechod k bezuhlíkovej ekonomike je v podmienkach Slovenska nevyhnutná aj jadrová energetika, no pri jej budovaní sa zároveň nesmieme vzdávať cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. Budúcnosť podľa premiéra má aj oblasť vodíkových technológií. V oblasti využívania zemného plynu sa chce sústrediť na znižovanie využívania tohto paliva až po dokončení náhradných nových zdrojov energie.