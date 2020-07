Premiér I. Matovič odcestoval na pracovnú cestu do Bruselu

Bratislava 16. júla (TASR) – Premiér Igor Matovič (OĽaNO) vo štvrtok odcestoval na pracovnú cestu do Bruselu, kde sa v piatok (17. 7.) a v sobotu (18. 7.) zúčastní na dvojdňovom samite Európskej rady. Hlavnou témou samitu budú rokovania o pláne obnovy v reakcii na krízu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19 a o novom dlhodobom rozpočte EÚ.



Program slovenského predsedu vlády v Bruseli by sa mal vo štvrtok začať stretnutím s najvyššími predstaviteľmi Únie, s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.



Premiér absolvuje v hlavnom meste Belgicka aj stretnutie so slovenskými europoslancami a so Slovákmi žijúcimi v Bruseli.