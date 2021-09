Heger: Inovácie sú prioritou, z plánu obnovy na ne pôjde 600 mil. eur

Na snímke prezident INOVATO Ján Košturiak počas brífingu po skončení inovačnej konferencie INOFEST v priestoroch kaštieľa v obci Beladice, okres Zlaté Moravce v piatok 24. septembra 2021. Foto: TASR – Henrich Mišovič

Beladice 24. septembra (TASR) – Slovensko vyčlení z plánu obnovy 600 miliónov eur na podporu inovácií. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) počas festivalu inovácií INOFEST 2021, ktorý sa v piatok konal v Beladiciach neďaleko Nitry.Podľa Hegera je podpora inovatívnych firiem a technológií prioritou vlády, aj preto by sa ňou mal zaoberať orgán vytvorený priamo na úrade vlády.skonštatoval premiér.Vláda sa chce podľa jeho slov v najbližšej budúcnosti zamerať predovšetkým na zvýšenie kvality vzdelávania a prilákanie mozgov zo zahraničia.uviedol Heger s tým, že investície by preto mali smerovať do vybavenia univerzitných parkov a kampusov i priamo pre ľudí, ktorí chcú prísť na Slovensko.Podľa organizátora podujatia Jána Košturiaka z inovačnej siete INOVATO je už dnes na Slovensku množstvo inovatívnych firiem, ktoré dosahujú svetové parametre.uviedol Košturiak.Podľa jeho slov by však bolo chybou venovať sa iba technologickým inováciám. Veľmi dôležitou oblasťou v budúcnosti bude aj sociálna oblasť.doplnil.