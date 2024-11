Premiér: Investícia Gotion bude jednou z prelomových vo vzťahu s Čínou

Bratislava/Che-fej 4. novembra (TASR) - Investícia čínskej spoločnosti Gotion na Slovensku bola hlavnou témou návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) v čínskej provincii An-chuej. V jej hlavnom meste Che-fej ho prijal generálny tajomník provinčnej vlády Liang Yanshun, informoval v pondelok Úrad vlády (ÚV) SR. Spoločnosť, ktorá plánuje v SR vyrábať batérie do elektromobilov, má svoje hlavné sídlo práve v provincii An-chuej.



"Investícia Gotion na Slovensku bude jedným z prelomových momentov vo vzťahu Číny a Slovenska," vyhlásil Fico s tým, že táto investícia má plnú podporu slovenskej vlády. S generálnym tajomníkom hovorili aj o strategickom partnerstve, ktoré medzi sebou uzavreli Čína a Slovensko. "Strategické partnerstvo nám dáva nové možnosti a nástroje na budovanie ľudských aj ekonomických vzťahov," doplnil premiér.



Pripomenul, že investícia spoločnosti Gotion v objeme 1,4 miliardy eur môže byť jednou z najväčších v histórii Slovenska. Priniesť má 1300 nových pracovných miest, vlastný vývoj aj spoluprácu s najvýznamnejšími automobilkami, najmä Volkswagenom, ktorý priamo vlastnícky vstúpil do Gotionu. "Ak sa nestane nič nepredvídané, stavebné práce sa začnú v marci budúceho roku," avizoval Fico. Investíciu označil za správnu pre Slovensko a užitočnú pre celú Európu.



Po prijatí u predstaviteľov provinčnej vlády navštívil slovenský premiér aj sídlo Gotion. Stretol sa s vedením spoločnosti a prezrel si ich centrum výskumu a vývoja. Toto centrum pred niekoľkými dňami navštívili aj Slováci z regiónu, v ktorom má stáť nová baterkáreň. Fico ocenil vysokú pridanú technologickú hodnotu tejto výroby. "Je dobrou správou, že tieto najmodernejšie technológie budú súčasťou závodu na Slovensku. Prispeje to k zachovaniu konkurencieschopnosti nášho automobilového priemyslu," zdôraznil.



Program v provincii zakončil slovenský premiér návštevou miestnej univerzity, kde prednášal študentom o zahraničnopolitických prioritách vlády SR a globálnej úlohe Číny. Následne sa Fico presunul do Šanghaja, kde sa v utorok (5. 11.) zúčastní na otvorení medzinárodného importného veľtrhu CIIE.